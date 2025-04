Julio Salinas: "El Barça ha transformado una temporada que parecía de transición en un posible triplete"

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista del FC Barcelona Julio Salinas recuerda que el conjunto azulgrana ya ha ganado al Real Madrid este curso "con baños", pero advierte que tendrá que "refrendarlo" en la final de Copa del Rey de este sábado, en la recta final de una "temporada de transición" que "ha transformado en una con posibilidad de triplete con un equipo de chavales".

Humildad y naturalidad son dos grandes cualidades de Julio Salinas, exjugador que defendió la camiseta del FC Barcelona en 1988 y 1994, años en los que levantó cuatro Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Sabe como pocos qué es un Clásico, jugó más de una decena de ellos, y lo que hay en juego. "Contra el Real Madrid es aún más especial, le da otro plus", reconoció en una entrevista a Europa Press a la vez que el trofeo de la Copa del Rey viajaba a Sevilla.

Para el campeón en tres ocasiones del torneo copero -con tres equipos diferentes: Athletic (1984), Barça (1990) y Dépor (1995)- "siempre es importante" ganar la Copa, pero "cuando juegas con el Real Madrid", existe "ese pique" y "sentimiento" de duelo "grande". "Estamos muy optimistas", reiteró el exdelantero.

"Una temporada que parecía que iba a ser de transición, que parecía que no había equipo, ahogados económicamente, parecía que el Real Madrid, con el fichaje de Mbappé, se iba a llevar absolutamente todo y tú no tenías ninguna opción. Y de la noche a la mañana, con un cambio de líder, que ha sabido ordenar las piezas y dar confianza a jugadores que estaban más fuera que dentro, y con un equipo de chavales, lo ha transformado en un optimismo, incluso con la posibilidad de un triplete", resumió este curso.

A solo unos metros de la Copa, Salinas se mostró ilusionado y animó al conjunto de Hansi Flick a "seguir en esta línea y a ganar otra vez al Real Madrid". "No hay que olvidar que en los últimos partidos se ha ganado 0-4 en Liga y 2-5 en la Supercopa, con baños, con un juego espectacular, con mucha superioridad, y solamente falta refrendarlo en esta tercera vez", recordó.

Pero avisó de que el Real Madrid las finales "siempre las gana". "Es un poco el hándicap, porque tenemos la experiencia en eso, las dos últimas finales que el Barça ha perdido en Copa contra el Real Madrid, la de 2011 y 2014, era infinitamente superior y en cambio perdió", comentó, reconociendo que la que ganaron los azulgranas en 1990, con gol suyo, también se produjo así.

"Casi siempre la suele ganar el equipo más necesitado. No sé por qué. Y el equipo más necesitado en esta temporada es el Real Madrid, que acaba de ser eliminado en la Champions y se tiene que agarrar a la Copa del Rey. Sabe que si la gana incluso puede ser un mazazo para el Barça en la confianza de cara a Liga y poder incluso remontar", advirtió.

Por todo esto, para el vasco "es un partido completamente imposible de predecir", porque "el Barça llega en un momento muy bueno de juego", pero los dos equipos tienen "alguna baja importante". Kylian Mbappé llegará entre algodones por su tobillo y Robert Lewandowski está descartado, aunque el exfutbolista se refirió a otro nombre. "Sobre todo, la baja de Balde, es un jugador que me encanta, crea mucho peligro", elogió.

ELOGIA A YAMAL, PERO "PEDRI ES ÚNICO"

No obstante, el FC Barcelona tiene sus armas, una de ellas Lamine Yamal. "Es un fenómeno de los que salen muy pocos. Es verdad que siempre decíamos que no íbamos a ver a nadie más como Messi o como Maradona y al final nunca sabes. Es un chaval increíble, porque con 17 años juega bien siempre los partidos importantes y decisivos, siempre aparece. No le preocupa nada, parece como que la presión no va con él, juega con una tranquilidad enorme y toma siempre la decisión correcta", destacó.

Aunque la debilidad de Salinas es Pedri. "Es único, me parece el mejor jugador del mundo en estos momentos, y un jugador que para mí es Balón de Oro, es el verdadero líder", alabó al centrocampista canario en su mejor temporada en el Barça.

"Me enorgullece ser de un equipo con muchos canteranos, le da un plus más de sentimiento hacia tu club porque, quieras que no, los sentimientos, si eres canterano, se sienten mucho más. Ellos han nacido con esta rivalidad Barça-Madrid desde que eran muy pequeños, saben lo que es el Barça, y a mí eso me da una alegría inmensa", destacó sobre el modelo azulgrana.

Salinas habla, además de Yamal, de Pau Cubarsí, que con 18 años "es 'top', de los cinco mejores del mundo en su posición", de Gavi y Alejandro Balde, "que también son de lo mejorcito que hay". "Son cinco chavales de un nivel estratosférico, con un futuro de 15 años por delante", auguró.

"Si el Barça los complementa con Koundé, De Jong, Lewandowski, Raphinha o Inigo Martínez, te dan la esperanza de que esto puede tener una continuidad, si la gestión es buena, y ahí el Barça está en buenas manos, con Laporta, que de esto sabe un montón, en gestionar esos cinco 'cracks', para que a su lado tengan jugadores de su misma calidad", agregó sobre una generación que puede "asemejarse al Barça de Guardiola", aunque "los títulos son los que marcan la historia".