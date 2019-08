Julio Salinas: "Yo cambio a Dembélé por Neymar ahora mismo"

Publicado 29/08/2019 22:51:29 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Julio Salinas explicó que el cuadro culé "no tiene excusas" y tiene que ir a por la Liga de Campeones desde un grupo "complicado" que conoció este jueves, al tiempo que reconoció que cambiaría a "Dembélé por Neymar ahora mismo".

Julio Salinas, Abel Resino, Rafael Martín Vázquez y Juan Sánchez acudieron en representación de los cuatro equipos de LaLiga Santander que participan en esta Champions para seguir el sorteo en una nueva edición del Santander UCL Talks, Banco Oficial de la UEFA Champions League, celebrado en el Work Café Santander Valdebebas.

"Neymar va a venir seguro porque Messi ha dicho que venga. Van a llegar a un acuerdo. Estoy convencido. Yo cambiaba a Neymar por Dembélé ahora. Lo único que es una pena por los chicos de la cantera porque les cortará la progresión como a Carlos Pérez. Si llega Neymar es un plus para el Barça. Es un jugador deseado por la plantilla", dijo Salinas.

"El club está haciendo un gran esfuerzo y es un jugador que ya está acoplado al Barça y al equipo le falta un jugador como él que pueda desequilibrar en el uno contra uno. ¿Ivan Rakitic? Con 32 años, es el momento de traspasarlo. Ha dado un rendimiento exquisito, pero ahora debería aceptar un traspaso. En cambio, De Jong me parece un gran fichaje y, como ya se ha demostrado, puede jugar con Sergi Busquets. Este chaval es el futuro", añadió.

Además, con Borussia Dortmund, Inter de Milan y Slavia de Praga en el Grupo F del Barça, Salinas vio una primera fase dura. "Este año el Barça no tiene excusas. Fue incomprensible de la manera que se despidió de la Champions el año pasado y eso ya no le vale. Me hubiera gustado otro sorteo, pero no me cabe la menor duda de que el Barça quedará primero en esta primera fase. Es un grupo complicado porque el Inter es un candidato a ganar la Liga italiana y el Borussia también, pero va a pasar seguro", dijo.

Por su parte, Abel confió en que sea "un gran año para el Atletico". "Se acabó un ciclo. El mismo Simeone dice que ha de ser un año de transición pero los refuerzos han sido un acierto y tenemos un equipo muy compacto. Se han doblado todas las posiciones y eso es muy importante de cara a un temporada muy larga. Ahora, Rodrigo sería una guinda al pastel. "El grupo D es bastante complicado y, aunque me gustaría quedar primero, ya firmo quedar segundo porque eso te da garantías para seguir adelante", dijo, con el Atleti encuadrado junto a Juventus, Leverkusen y Lokomotiv Moscú.

Martín Vázquez reconoció estar preocupado con el equipo de Zinedine Zidane. "Estoy preocupado porque la sensación del Real Madrid no es buena. Al equipo no le veo bien. No me gusta. Esperamos ver a un Madrid diferente, aunque tengo bastantes dudas y lo de Keylor lo veo ahora precipitado. El sorteo ha ido fenomenal", dijo sobre ver al Madrid con París Saint Germain, Brujas y Galatasaray.

Además, Juan Sánchez reconoció que en Valencia "siempre se están quemando fallas", ante los choques con la propiedad y el futuro incierto de Rodrigo. "El Valencia tiene posibilidades pero lo más importante ahora es que el club arregle todos los líos internos y a partir de aquí si el Valencia está bien puede pasar", dijo sobre el sorteo, con Chelsea, Ajax y Lille

El Barómetro UCL de Banco Santander desveló las preferencias de la afición para la nueva temporada y sus apuestas en el desenlace final de la Champions. La afición pronostica un título español por un aplastante 86% y ve al Barça como principal candidato con un 41%. Además, un 62% se muestra del lado del VAR.