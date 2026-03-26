La Junta del Barça se reúne tras las elecciones y confirma la superación de los 150.000 socios

Reunión de la Junta Directiva del FC Barcelona, presidida por Rafael Yuste, el 26 de marzo de 2026 - FCB

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del FC Barcelona ha celebrado este jueves su primera reunión tras las elecciones del pasado 15 de marzo, con la victoria de un Joan Laporta que no tomará posesión hasta el 1 de julio, en una sesión que supone el inicio de la nueva etapa provisional de gobierno en la entidad encabezada por el presidente, Rafael Yuste.

En el encuentro han participado todos los miembros de la actual Junta Directiva -Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé y Sisco Pujol-, en una sesión en la que se han tratado varios asuntos de actualidad del club.

Se abordaron los trabajos en la elaboración del presupuesto de la próxima temporada y el cierre económico del ejercicio 2025/26, así como la planificación de la pretemporada del primer equipo masculino de fútbol. También se analizó la situación de las diferentes secciones del club y el estado de las negociaciones de varios acuerdos de patrocinio en marcha.

Uno de los puntos más destacados de la reunión fue la evolución de la masa social, y el club informó de que ha superado la barrera de los 150.000 socios, alcanzando actualmente los 150.077 miembros, un dato que la entidad considera una muestra de "la vitalidad del club y del compromiso de su base social".

La Junta Directiva valoró positivamente este crecimiento y lo interpretó como un incentivo para "seguir trabajando con responsabilidad y transparencia", con el objetivo de reforzar el vínculo entre el club y sus socios en esta etapa institucional.