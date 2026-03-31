La Justicia argentina procesa al presidente de la AFA, 'Chiqui' Tapia, por fraude fiscal

Archivo - El presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia - JEAN CATUFFE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Justicia argentina ha procesado este lunes al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, y al tesorero del organismo, Pablo Toviggino, por fraude fiscal, y ha determinado el embargo de bienes de ambos por valor de 350 millones de pesos -algo más de 218.000 euros-.

Según indica el diario deportivo argentino Olé, Tapia fue declarado "coautor penalmente responsable del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la Seguridad Social" por valor de más de 19.000 millones de pesos -casi 12 millones de euros-.

Además, la sentencia le prohíbe, igual que a Toviggino, ausentarse de su domicilio por más de 72 horas sin autorización del Tribunal y de salir del país, lo que impide, en caso de no llegar a un acuerdo con la justicia, que puedan seguir los partidos de la selección argentina en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México del próximo verano.

También fueron procesados otros dirigentes del organismo federativo como los secretarios generales, Cristian Malaspina; su antecesor en el cargo, Víctor Blanco; y el director general, Gustavo Lorenzo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había acusado la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la Seguridad Social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de los 30 días posteriores al vencimiento.