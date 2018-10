Juventus y Milan, final de Copa en Italia

Publicado 01/03/2018 0:03:04 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Juventus de Turín y Milan se verán las caras en la final de la Copa de Italia, el próximo 9 de mayo en el Olímpico de la capital italiana, después de superar este miércoles las semifinales ante Atalanta (1-0) y Lazio, en los penaltis.

El conjunto de Massimiliano Allegri partió con la ventaja del 0-1 cosechado en Bérgamo gracias a un tanto de Gonzalo Higuaín. No fue él sino Miralem Pjanic el que acabó con las ilusiones del Atalanta al anotar el único gol del encuentro de penalti a 15 minutos para el final. No obstante, los de Gian Piero Gasperini disfrutaron de buenas ocasiones, sobre todo a cargo del 'Papu' Gómez.

Fue precisamente en la segunda parte, cuando el cuadro visitante rozó en varias ocasiones el gol, con el argentino sacudiendo el poste en una de ellas en el ecuador del segundo acto como también lo hizo Douglas Costa un minuto después. De esta forma, la 'Vecchia Signora' alcanza la final de Copa, donde intentará lograr su decimotercer entorchado que podría significar el cuarto de manera consecutiva.

Enfrente tendrá a un Milan que salvó su gran e invicto momento en 2018 en la tanda de penaltis ante el Lazio, donde el lanzamiento anotado por Romagnoli aprovechó el error de Luiz Felipe. Ambos equipos pusieron una gran intensidad sobre el césped en la primera parte con Gianluigi Donnaruma y Thomas Strakosha dejando en nada los ataques rivales.

Ciro Immobile, máximo goleador hasta el momento en la Serie A, hizo emplearse a fondo al guardameta milanista, que disfrutó de la posesión pero no de la mayoría de las ocasiones en los primeros 45 minutos. Del mismo modo los porteros fueron protagonistas en las pocas llegadas del segundo tiempo. La prórroga no cambió el marcador de dos partidos y decidió el pase de un Milan que no gana la Copa desde 2003.