Kahn se prepara para el "desafío" de presidir el Bayern

Publicado 26/09/2019 12:58:13 CET

KARLSRUHE (ALEMANIA), 26 Sep. (dpa/EP) -

El exportero del Bayern Múnich Oliver Kahn se ha manifestado de forma reservada ante su incorporación a la junta directiva del club a principios del año que viene, que pasará a presidir el 31 de diciembre de 2021, aunque no ha ocultado que se trata de "un desafío".

"Una cosa está clara, hay desafíos menores en la vida. Pero siempre fui una persona que los buscó de forma consciente", declaró la leyenda del fútbol alemán en una entrevista publicada este jueves por el diario 'Badische Neueste Nachrichten'.

Kahn aseguró que, cuando empiece su etapa como miembro de la junta directiva, echará un vistazo a las estructuras del club. "Uno tiene que encontrar su propio camino, no es algo que funcione desde el primer día. Por eso sentí la necesidad de señalar que uno tiene que adaptarse primero", opinó quien también fuera el portero titular de la selección alemana.

El actual presidente de la junta directiva del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, manifestó el miércoles que espera un proceso de transición tranquilo con su sucesor. "Le apoyaré y le entregaré la batuta el 31 de diciembre de 2021. Lo hará muy bien, no me preocupa en absoluto que no vaya a salir bien", declaró el directivo en la página web del club con motivo de su 64 cumpleaños.

Rummenigge reconoció a su vez que ya mantuvo "varias conversaciones" con Kahn. "Es importante que conozca el Bayern de nuevo desde cero porque han cambiado muchas cosas aquí. Oliver vio con relativa rapidez la enorme magnitud que ha alcanzado el Bayern. Toda la industria del fútbol ha cambiado desde el punto de vista empresarial", dijo.