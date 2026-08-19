Kang-in Lee y Baena solventan el estreno liguero del Atlético

Kang-in Lee celebra un gol con el Atlético de Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha ganado este miércoles por 2-0 al Málaga CF, gracias a los goles del surcoreano Kang-in Lee y del campeón del mundo con la selección española Álex Baena, en la jornada 1 de LaLiga EA Sports 2026-27, brindando al Riyadh Air Metropolitano la primera alegría del curso mientras se soluciona el culebrón de Julián Álvarez.

En el feudo colchonero, tras el homenaje en los prolegómenos al mismo Baena y los también campeones Marcos Llorente, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo, el Atlético empezó dominante en la posesión y con protagonismo para sus canteranos titulares. Uno de ellos, el lateral izquierdo Dani Martínez, forzó pronto un acercamiento que acabó en centro sin remate.

Con Jorge Domínguez como lateral derecho y con Arnau Ortiz y Carlos Martín como respectivos interiores zurdo y diestro, las bandas eran cosa de la cantera. Arriba la referencia única era Ademola Lookman, habida cuenta de que la 'Araña' Álvarez y Alexander Sorloth siguen ausentes, pero al equipo local le faltaba acertar con el último pase entre líneas.

De hecho, el que disparó primero fue el Málaga, tras una cabalgada en el minuto 13 que culminó Carlos Puga con un centro raso para el chut sin puntería de su compañero David Larrubia. Pero después de eso continuó el ritmo elevado del Atlético, incluyendo un centro de Dani Martínez que la zaga andaluza desvió cuando Carlos Martín buscaba cabecear desde cerca.

Otro que volvió a intentarlo sin premio era Arnau Ortiz, dejando un detalle de calidad en un taconazo a ras de césped desde la frontal del área, que iba dirigido hacia Rodrigo Mendoza y que cortó Puga de forma providencial para evitar el peligro. Poco antes, había tenido Joaquín Muñoz un doble tiro en el área rival, pero desbaratado por Dávid Hancko.

Aparte de eso, el equipo 'boquerón' no incordiaba la portería de un Jan Oblak que de sopetón pasó de espectador de lujo a actor clave en el tiempo de descuento gracias a dos paradones, primero ante un derechazo de Carlos 'Chupe' y, en su propio rechace, ante un zurdazo de Larrubia; ambos dentro del área, pero invalidados por fuera de juego previo.

Tras el regreso de vestuarios, con Llorente como reemplazo de Jorge Domínguez, asustó muy pronto el conjunto visitante con una internada de Puga y que, después de un rebote, por poco no logró volear Chupe. La respuesta local fue un disparo mordido de Lookman desde fuera del área y que el guardameta rival, Alfonso Herrero, atrapó a un palmo del suelo.

Apretaron entonces los pupilos de Diego Pablo Simeone. Primero fue en el 55' un pase en lago filtrado por Koke en dirección a Lookman y que tras tocar un zaguero del Málaga acabó rematando Carlos Martín altísimo. Menos de un minuto más tarde, un robo de pelota en la banda izquierda cuajó en un pase raso para Mendoza, cuyo derechazo bajo taponó Herrero.

LAS SUSTITUCIONES DEL 'CHOLO', FUNDAMENTALES

Para ahondar en esa dinámica de ataque, el 'Cholo' Simeone realizó varias sustituciones y en el 59' uno de los hombres con piernas frescas, Kang-in Lee, generó peligro avanzando metros rápidamente hasta disparar desde lejos con su zurda, aunque desviado. Fue, además, el preludio de su primer gol oficial como futbolista del Atlético, que llegó en el 70'.

Habiendo hilvanado una larga jugada ofensiva por la banda izquierda, Hancko envió el esférico hacia el lado opuesto del campo; Kang-in Lee domó ese pase en el pico derecho del área malaguista, esprintó de forma horizontal a la frontal y se perfiló para marcar un bonito tanto con su zurdazo cercano a la escuadra, sin demasiado que hacer para el portero.

Bajo esa inercia positiva, el Atlético merodeó el gol de nuevo un par de minutos después, por dos veces en sendos saques de esquina botados por Álex Baena; el primero lo remató con el cuerpo Robin Le Normand al alimón con un defensor del Málaga y el segundo lo cabeceó al travesaño Hancko, estrellando el rechace Dani Martínez en el muslo de un oponente.

En el bando 'boquerón', su entrenador Juanfran Funes no encontró en sus sustituciones la solución para replicar a un adversario que metió el 2-0 a balón parado en el 85'; Baena forzó esa falta fuera del área y él mismo la clavó en la escuadra con su lanzamiento. En el tiempo añadido, Lookman falló una ocasión al esprint que parecía más fácil de resolver.

Sin tino en su decisión, o siendo damnificado previamente de una gran parada de Herrero tras un zurdazo potente, el delantero nigeriano no fue el 'killer' que su equipo requería para esta cita debido a las ausencias de la 'Araña' y de Sorloth. No obstante, el Atleti se mostró sólido con otras armas y certificó su primera victoria de la nueva campaña liguera.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - MÁLAGA CF, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Jorge Domínguez (Llorente, min.46), Le Normand, Hancko, Dani Martínez; Koke (Hjulmand, min.78), Mendoza (G. Simeone, min.57), Barrios; Carlos Martín (Kang-in Lee, min.57), Ortiz (Baena, min.57) y Lookman.

MÁLAGA CF: Herrero; Puga (Salinas, min.72), Recio, Galilea (Enríquez, min.81), Rafita; Larrubia, Lorenzo (Jauregi, min.81), Izan Merino, Joaquín Muñoz (Cruz, min.67); Chupe y Dotor (Rafa Rodríguez, min.67).

--GOLES:

1-0, min.70: Kang-in Lee.

2-0, min.85: Baena.

--ÁRBITRO: Cordero Vega (C. Cántabro). Amonestó con tarjeta amarilla a Hancko (min.15) y Jorge Domínguez (min.37) por parte del Atlético de Madrid, y a Puga (min.45+4), Cruz (min.80) y Enríquez (min.88) en el Málaga CF.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 65.785 espectadores.

--INCIDENCIAS: En los prolegómenos se homenajeó a Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Alejandro Grimaldo, campeones del mundo este verano con la selección española, y también se guardó un minuto de silencio por las víctimas del reciente terremoto de Colombia.