Kanouté: "En mi época en el Sevilla también había mucha exigencia"

Publicado 21/02/2019 18:34:29 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Sevilla Frederic Kanouté recordó su época de futbolista en el club andaluz y dijo que "también había mucha exigencia" aprovechando su visita al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para presenciar el duelo de Liga Europa ante la Lazio del pasado miércoles.

El exdelantero africano, que aprovechó su paso por Sevilla para visitar el 'SFC History Experience', dijo que "siempre es un gusto volver" a la capital andaluz. "Es también mi ciudad. Vivo en Londres y sigo con mis actividades, con mi Fundación y la Ciudad de los Niños", dijo Kanouté, que fue preguntado por la exigencia de esta temporada.

"Ya la había en mi época por diversos motivos y porque teníamos jugadores que querían ganar siempre. Se nota ahora también por la historia, donde puede haber un poco más de presión pero positiva, para alcanzar más cosas. Las expectativas de la afición son más altas que antes, porque cuando ganas tantas veces se espera más de ti", comentó.

Además, Kanouté se mostró como un profundo conocer del fútbol que propone Pablo Machín: "Ha cambiado el sistema de juego, con tres defensas... Me gusta la manera en la que quiere imponer su juego, mantener la pelota y además con buenos jugadores. Hay mucha calidad y por eso las cosas van bien", espetó en declaraciones a los medios del club.

La visita evocó muchos sentimientos al franco-malí. "Cuando pasas por aquí hay muchos recuerdos porque hemos vivido muchos momentos magníficos y hemos traído muchos títulos. Cuando paso por este museo los recuerdos están incluso más vivos", añadió Kanouté, que ve todos los partidos del Sevilla que puede.

"El equipo empezó la temporada muy bien, es verdad que ha sufrido un poco más los últimos meses en esta fase de más cansancio, pero ojalá termine la temporada muy bien", añadió Kanouté, que también compartió unas horas con Jesús Navas, excompañero y todavía en plantilla. "Es incansable. Veo cómo juega ahora y parece que el tiempo no avanza. Es como cuando jugábamos juntos y un ejemplo para todo el sevillismo", sentenció.

"BEN YEDDER ME SORPRENDE Y NO ME SORPRENDE"

Por último, el ex número 12 del Sevilla fue preguntado por Ben Yedder, uno de los encargados de marcar los goles en la plantilla actual. "Me sorprende y no, porque lo había visto cuando jugaba en el Toulouse y ya me gustaba su estilo", manifestó.

"Sabía que podía dar cosas diferentes por lo que había desarrollado con el fútbol sala. Es un jugador muy interesante y aunque a veces ha recibido algunas críticas, es de los más importantes de los últimos años en el Sevilla", finalizó.