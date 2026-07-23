Karim Adeyemi refuerza la delantera del Barça hasta 2031

Archivo - El futbolista alemán Karim Adeyemi en un partido de Champions con el Borussia Dortmund - Bernd Thissen/dpa - Archivo

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este jueves el fichaje del delantero alemán Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund, para reforzar el ataque del equipo entrenado por Hansi Flick, en una incorporación con la que el club blaugrana suma velocidad, desborde y polivalencia ofensiva a su plantilla.

"El FC Barcelona y el Borussia Dortmund han llegado a un acuerdo para que Karim Adeyemi se convierta en nuevo jugador blaugrana para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031", anunció el club en un comunicado.

El internacional alemán, de 24 años, llega al conjunto blaugrana procedente del Borussia Dortmund, club al que se incorporó en el verano de 2022 y con el que ha disputado cuatro temporadas, después de darse a conocer en el Red Bull Salzburgo austríaco.

Nacido en Múnich el 18 de enero de 2002 y con doble nacionalidad alemana y nigeriana, Adeyemi puede actuar como extremo por ambas bandas, aunque su posición natural es la derecha, además de desempeñarse como delantero centro. Zurdo, destaca por su velocidad, capacidad para atacar los espacios y facilidad para desequilibrar en el uno contra uno.

Formado en las categorías inferiores del TSV Forstenried y del Bayern de Múnich antes de incorporarse a la estructura de Red Bull, explotó definitivamente en el Salzburgo, con el que conquistó tres Ligas y una Copa de Austria antes de dar el salto al Borussia Dortmund.

En el conjunto alemán ha acumulado 98 partidos de Bundesliga, con 23 goles y 17 asistencias, además de disputar 48 encuentros de Liga de Campeones, en los que firmó 16 tantos y siete asistencias, alcanzando la final de la competición en la temporada 2023-24.

En total, entre todas las competiciones oficiales, Adeyemi ha disputado 312 partidos como profesional, con un balance de 107 goles y 66 asistencias. La pasada temporada participó en 41 encuentros con el Borussia Dortmund, en los que anotó 12 goles y repartió 11 asistencias, recuperando protagonismo ofensivo aunque sin entrar finalmente en la convocatoria de Alemania para el Mundial de 2026.

Aterriza en el Spotify Camp Nou con el reto de relanzar una trayectoria que hace apenas unos años le situaba entre los grandes talentos emergentes del fútbol europeo. Aunque su progresión se estancó en las últimas campañas, mantiene unas condiciones físicas y técnicas que encajan con el estilo ofensivo de Flick, quien tratará de recuperar la mejor versión de un futbolista llamado a aportar profundidad, velocidad y desequilibrio al ataque 'culer'.