Klopp: "El resultado del Chelsea ante el United fue engañoso"

Publicado 13/08/2019 20:00:41 CET

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, quiso desmarcarse de cualquier tipo de favoritismo en la Supercopa de Europa que disputarán este miércoles ante el Chelsea, rival al que él sí ve "como un reto" y cuyo resultado del pasado domingo (4-0) ante el Manchester United fue "engañoso".

"No sabía que todo el mundo espera que ganemos, pero eso no es un problema, respetamos mucho al Chelsea. Vimos su partido contra Manchester United y el resultado fue engañoso. Si la gente cree que el Chelsea no es un reto, entonces no puedo ayudar a esa gente", expresó Klopp en la rueda de prensa previa al partido.

El alemán recordó que el conjunto londinense ha hecho "cambios" y que ha "perdido a Hazard". "Tiene un nuevo técnico y muchos chicos nuevos. Todo el mundo estará preparado, es el primer título que pueden ganar juntos y lo que la gente piense antes del partido no importa", advirtió.

"Basta con mirar al Chelsea y ver que es un equipo fuerte, joven, y fresco. Frank Lampard hizo un gran trabajo en el Derby el año pasado y tuvo la mala suerte de no ascender, pero ahora ha vuelto a su club y allí es una leyenda y se está haciendo un nombre como entrenador. Para nosotros es un partido muy importante y estamos totalmente concentrados en eso", añadió el preparador 'red'.

Además, dejó claro que la Supercopa "no tiene nada que ver" con la Premier League ni con la Community Shield que perdieron ante el Manchester City, frente al que hicieron "un buen partido". "Ganamos 4-1 al Norwich con un marcador muy fuerte en el minuto 60, pero este miércoles es una competición diferente y es una final", puntualizó.

Klopp también hizo hincapié en el estado físico del equipo. "Físicamente, estamos exactamente donde queremos estar, no al cien por cien, pero nadie lo está ahora mismo. Este equipo está hecho para tener éxito y eso es lo que intentamos hacer", comentó.

"No somos el único club que tuvo una temporada larga el año pasado y una pretemporada difícil. Estaba muy contento con el partido contra City, tuvimos algunos problemas, pero eso es normal, son muy fuertes", resaltó el técnico alemán, que no se ve "lo suficientemente bueno para decidir" si se centrarán en la Premier o en Europa. "El año pasado no decidimos ir a por la 'Champions' e ignorar la Premier. Sólo intentaremos ganar partidos, pero el favorito en la Premier está bastante claro", avisó en relación al City.

El Liverpool volverá a jugar por un título en Estambul, donde en 2005 conquistó la Copa de Europa tras igualar en la segunda parte un 3-0 al Milan y batirle en los penaltis. "Sé lo especial que es Estambul para todos nuestros seguidores. Nadie olvidará el 2005, pero somos personas diferentes y un equipo muy bueno también. Esperamos poder hacer especial también este lugar para este grupo", afirmó el de Stuttgart.

Finalmente, sobre la histórica designación de una colegiada para esta final, la francesa Stéphanie Frappart, mostró su lado más simpático. "Creo que ya era hora. Bibiana Steinhaus lo ha estado haciendo en Alemania y estoy muy contento de que podamos ser parte de un momento histórico. Es la primera, es especial, pero espero que no sea la última vez. Mostraré mi mejor cara si es posible, de lo contrario mi madre se enfadará", remarcó.