Koeman: "Lo de Messi es doloroso, pero no podemos vivir del pasado"

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que la marcha de Leo Messi es "dolorosa" para todos los aficionados azulgranas, pero que no pueden "vivir del pasado" y que deben centrarse en pelear por LaLiga Santander, asegurando que la Liga de Campeones "es otra cosa", además de desvelar que "si el 'fair play' lo permite" podrían fichar un delantero.

"Es doloroso para todos los culés por todo lo que ha hecho por este club, por el jugador que es... No hay que vivir del pasado, la gente cambia de equipo, hay futuro en los jóvenes. Ojalá tengamos el entusiasmo de los culés", declaró en rueda de prensa. "Se ha hablado mucho de Leo Messi, pero es normal, es el mejor jugador del mundo", añadió.

En este sentido, recordó que, a pesar de todo, hay "una plantilla muy fuerte" y que pronto van a "recuperar jugadores lesionados". "Tenemos un plantel fortísimo para conseguir cosas importantes. A partir de mañana no hay excusas. El equipo está preparado, hemos hecho una buena pretemporada. Hay que jugar, demostrar y tener la actitud para ir adelante. Estoy convencido de que la gente va a disfrutar de este equipo", dijo sobre las aspiraciones en LaLiga Santander.

Sin embargo, reconoció que "la 'Champions' es otra cosa". "Hay que pensar más en la propia liga; somos un equipo fuerte, podemos aspirar a lo máximo. La 'Champions' es otra cosa, hay equipos que la han ganado y que no tenían los mejores jugadores del mundo, pero han demostrado que son fuertes como equipo. Hay que coger confianza, y por eso el principio de liga es importante", advirtió.

En cuanto a la inscripción de los nuevos jugadores como Memphis Depay y Eric García, desveló el esfuerzo económico que han hecho los pesos pesados de la plantilla. "Conocemos perfectamente la situación económica del club. El club necesita ayuda en todos los sentidos. Hay que destacar la actitud de Gerard Piqué, de Sergi Roberto, de Sergio Busquets y Jordi Alba. Quieren ayudar al club para que mejore su situación económica y eso demuestra que son gente de la casa", afirmó, sin querer meterse en por qué otros jugadores no han accedido a rebajarse el sueldo. "Es un tema del club. Nuestro presidente tiene que mandar en ese sentido", apuntó.

El técnico neerlandés también reconoció que sería necesario fichar un delantero. "Viendo todas las posiciones del equipo, nos falta gente arriba: Agüero, Dembélé, Ansu, Coutinho... Son jugadores de calidad. Hablamos de poder fichar un delantero, nos conviene, pero todo depende de si podemos fichar. Si el 'fair play' lo permite, igual fichamos a alguien arriba", explicó.

En otro orden de cosas, desveló que Pedri "ha vuelto con mucho ánimo" tras jugar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. "Él y Eric García han hecho una buena Olimpiada. Tienen su cabeza en el Barça y están bien para jugar", afirmó, antes de hablar de Depay. "Espero mucho de Memphis, ha sido un jugador fantástico en la selección. Es un delantero fuerte, rápido. Hemos perdido mucha efectividad sin Leo, y pedimos más a todos, también a los centrocampistas", analizó.

Además, habló de su relación con Griezmann. "Me encanta trabajar con Antoine, siempre ayuda cuando no tenemos balón. Es muy alegre, da mucho ánimo a los demás. Tiene que dar un paso más, va a ser más importante. En la posición de Messi va a tener mucha más libertad, puede ser una ventaja para él", aseguró.

El preparador culé también aseguró que Frenkie de Jong estará para el debut en LaLiga, y que Ansu Fati podría estar listo para después del parón por selecciones. "Frenkie ha participado sin problemas y si no pasa nada, estará disponible. Ansu ha dado bastantes pasos adelante y, si todo va bien, estará en dos o tres semanas entrenando con el grupo. Jugando, después del parón", aventuró.

Por último, Koeman restó importancia al hecho de que los socios no hayan solicitado todas las entradas disponibles para el estreno liguero del equipo. "No creo que sea un tema de que la gente no esté metida con el club. Mucha está fuera, de vacaciones. Los que vengan, nos van a ayudar", dijo. "Vamos a tener 22.000 aficionados en el campo y es lo mejor. Sabemos la calidad de la Real, el año pasado jugamos partidos interesantes", concluyó.