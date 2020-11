Koeman: "El 1-0 no puede pasar, ha sido fallo nuestro"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, reconoció que su equipo necesita mejorar los resultados que le hacen estar muy lejos de la zona alta en LaLiga Santander, después de caer (1-0) ante el Atlético de Madrid este sábado, donde el gol además fue un "fallo" de su equipo que no se pueden permitir.

"Hemos tenido no muchas pero dos oportunidades muy claras de empatar el partido y siempre cuesta. Es un partido complicado, ellos defienden muy bien y sobre todo hay que estar bien cuando pierdes el balón. Así ha sido el gol del Atlético, ha sido fallo nuestro. En el minuto 47, como estaba el partido, teniendo el balón, perdiendo el balón, te meten el 1-0 no es bueno, no puede pasar", afirmó.

El técnico culé se refirió a ese error entre la defensa y una muy mala salida de Ter Stegen en su intervención en rueda de prensa, tras una derrota con mala imagen de su equipo en el Wanda Metropolitano. "Como cualquier entrenador, eres el responsable. Los resultados hay que mejorar y seguir confiando en los jugadores que tengo. Estamos trabajando, pero hay que mejorar cosas en defensa y en ataque", afirmó.

"Yo intento poner al mejor equipo que tenemos disponible. Los jugadores han hecho todo. No estoy preocupado por el Campeonato, sabemos que necesitamos una serie de partidos ganados. Hay que trabajar duro para mejorar los resultados", añadió.

Por otro lado, Koeman también se mostró preocupado por las lesiones, la más importante la de Gerard Piqué en su rodilla. "Estoy preocupado porque hay muchas lesiones por el calendario que tenemos. Hay que esperar, se ha hecho mucho daño y no he hablado con el médico ni con Piqué. Araujo está entrenando individualmente y no creo que pueda llegar ni al martes ni al domingo", terminó.