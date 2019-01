Koke: "Morata es un gran jugador, he jugado con él desde pequeñito"

Publicado 11/01/2019 16:28:04 CET

MAJADAHONDA (MADRID), 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge Resurrección, 'Koke' tiene claro que Álvaro Morata, delantero del Chelsea que suena para reforzar a los rojiblancos, es "un gran jugador", pero su posible llegada es solo "un rumor" y "hay que respetar" al equipo londinense.

"Morata es un gran jugador, he jugado con él desde pequeñito, en las categorías inferiores del 'Atleti'. Es un rumor, no es un jugador nuestro, hay que respetar al Chelsea. Aquí ahora mismo estamos los jugadores que estamos y no hay que pensar en los que están fuera. Si viene, será bienvenido", comentó Koke este viernes durante la presentación de una campaña de concienciación sobre el cáncer de próstata este viernes, en la que participan la Fundación del Atlético de Madrid, Janssen e Ipsen.

Por otro lado, el madrileño señaló que Lucas Hernandez, cuya salida al Bayern en el mercado invernal ha sido centro de atención, ya "ha vuelto con el grupo" a los entrenamientos, después de haber estado parado por una lesión en su rodilla. "Esperemos que esté para jugar el domingo. Le queremos tener lo antes posible con nosotros", confesó aludiendo a la importancia del central francés en la zaga del equipo de Simeone.

"De lo que se oye y pasa alrededor... Es jugador del Atlético de Madrid y va a seguir de momento siéndolo y va a competir con todas las ganas y toda la ilusión de que el Atlético esté en lo más alto", expresó con contundencia el canterano.

Los de Diego Pablo Simeone lograron un empate este miércoles ante el Girona en Copa, resultado que se repite en los últimos cuatro compromisos entre ambos conjuntos y que demuestra que parezca que les cuesta "mucho ganar" en Montilivi. "Pero vamos creciendo poco a poco desde el parón de Navidad. Veo al equipo 'enchufado' y el punto en Sevilla lo tenemos que hacer bueno ganando en casa al Levante", añadió.

Además, el '6' rojiblanco se mostró "orgulloso" por aportar su "grano de arena" en esta campaña para concienciar sobre el cáncer de próstata de la que es embajador. "Este tipo de cáncer lo podemos prevenir yendo antes al médico, esto puede ser fundamental para salvarnos la vida", afirmó sabiendo de su papel como figura pública.

En este sentido, el Patient Advocacy Manager de la empresa 'Janssen', Alejandro González, recordó que "eta es una iniciativa tan importante que lleva a que muchas personas lleven su vida lo mejor posible". 2Los hombres nos preocupamos muy poco de cuidarnos a nosotros mismos, no vamos al médico, porque nos da vergüenza o no me va a pasar nada... Esta campaña es fundamental porque los que os movéis en el mundo deportivo tenéis un gran liderazgo, arrastráis a mucha gente y con esta campaña mucha gente se lo planteará", remarcó.

El cáncer de próstata afecta en España a más de 100.000 hombres y más de 5.000 personas mueren a causa de la enfermedad. "Cáncer es una palabra mediática y devastadora, pero el de próstata no lo conocemos tanto, uno de cada seis hombres lo van a desarrollar. Es una patología un poco diferente al resto, porque se cura, y desde hace cinco años se ha estado investigando para que hoy en día haya más alternativas terapéuticas", concluyó la directora Médica y de Asuntos Regulatorios de Ipsen Iberia, Ana Peiró.