Koke: "No voy a ir mi club a decirle que me haga un test, habrá que hacerlos cuando Sanidad nos dé el 'ok'"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista y capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, también recordó que el fútbol debe esperar a que el Ministerio de Sanidad les dé "el ok" para volver a la actividad y dejó claro que él no irá directamente a su club a pedirle que le haga "un test" del coronavirus sin que haya ese visto bueno.

"Ahora hay que estar tranquilos, todos queremos volver y que regrese la normalidad, pero hay que estar a la espera de Sanidad, que es quien tiene que dar el 'ok' a todo", expresó Koke en declaraciones a la Televisión Española.

El madrileño no duda de que los futbolistas tienen "ganas" de poder volver a hacer lo que "más" les gusta que "es jugar al fútbol". "La preocupación más allá de entrenar de forma individual son los entrenamientos colectivos", recordó.

"Habrá que hacer tests para saber cómo está la gente, pero siempre y cuando Sanidad nos dé el 'ok'. Yo no voy a ir mi club a decirle que me haga un test", aseveró, advirtiendo que se deben "hacer las cosas bien para que no haya contagios". "Tenemos que asearnos y limpiarnos bien, no sabemos todavía nada de mascarillas o guantes", añadió.

Koke recalcó que durante este parón "lo que más" han perdido "es el contacto con el balón" y cuestiones "a nivel táctico", las cuales las están "trabajando" con Diego Pablo Simeone, con el que mantienen "reuniones individuales y colectivas para corregir situaciones de juego".

"El fútbol sin los aficionados es totalmente diferente, yo no me hago a la idea, pero la Salud es lo primero y habrá que jugar a puerta cerrada para volver a la normalidad", subrayó el colchonero, que es "optimista" de cara al futuro y si se superará la pandemia. "Seguro que haciendo las cosas como se tienen que hacer acabamos saliendo", sentenció.