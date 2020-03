Koke, Ramos y Jémez reclaman más colaboración ciudadana frente al coronavirus

Soccer: La Liga - At Madrid v Real Madrid

Soccer: La Liga - At Madrid v Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europapress - Archivo

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los capitanes del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, y del Real Madrid, Sergio Ramos, junto al entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, han protagonizado un nuevo vídeo solidario del Ayuntamiento madrileño para reclamar más colaboración ciudadana frente a la pandemia del coronavirus.

Hoy domingo no hay fútbol pero jugamos un partido. Un partido sin colores, que ganaremos entre todos. Un partido que jugamos en casa#VamosMadrid #GraciasMadrid #TodoSaldráBien #COVID19 #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/XKHRR78w7f — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) March 22, 2020

Bajo la etiqueta #YoMeQuedoEnCasa, el Ayuntamiento ha proseguido este domingo con su campaña de concienciación y ha solicitado nuevamente la colaboración de los ciudadanos "para que se mantenga en sus casas durante la actual crisis sanitaria", según ha informado en una nota de prensa.

"Es momento de ser responsables y quedarnos en casa. ¡Vamos, madrileños!", ha comentado Koke. "Son momentos difíciles, pero vamos a salir de esta juntos y unidos. ¡Vamos, Madrid!", ha dicho Ramos por su parte. "Este partido que nos ha tocado jugar no tiene colores. Yo me quedo en casa", ha añadido Jémez.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado la importancia del confinamiento como medida de prevención. "Hoy es domingo, hoy no hay fútbol. Pero sí jugamos un partido, un partido en el que no hay equipos, en el que no hay aficiones. Porque solo somos un equipo y solo somos una afición: la de Madrid, la de España. Y el estadio donde jugamos este partido es nuestra casa. ¡Quedémonos en casa!", ha espetado finalmente.