Koke: "Hacía tiempo que no tenía esa sensación de una noche como ante el Barça en 2014"

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección reconoció este martes que "hacía tiempo" que no tenía "esa sensación" de estar ante una noche europea como la que vivieron en 2014 ante el FC Barcelona y aseguró que "el equipo cree en sí mismo" para remontar el 1-0 al Manchester City, mientras que prefirió dejar en manos del club todo lo relativo a la sanción impuesta por la UEFA y el cierre parcial del Wanda Metropolitano para este partido.

"El equipo cree en sí mismo, sabe que tiene posibilidades de pasar y vamos a salir a ganar como en todos los partidos y el equipo tiene muchísima ilusión y muchas ganas, pero este tipo de partidos ya sólo con el ambiente y lo que se genera, porque unos cuartos de Champions es algo espectacular y no hay mucho que hablar, sólo hay que intentar sacarlo adelante", expresó Koke en rueda de prensa.

El capitán dejó claro que no podía "entrar mucho" en la sanción de la UEFA de cerrar una parte de la grada porque se metería "en un lío" y confió en el club. "Yo estoy centrado en jugar al fútbol, obviamente quiero mi estadio lleno que para eso es un partido histórico", comentó.

"Los que lo tengan que trabajar en el club desde dentro que intenten solucionarlo de la mejor manera posible para que pueda estar nuestra gente. El club está trabajando para la cautelar y esperemos que se la den, sobre todo por nuestra gente para que esté este apoyando porque unos cuartos de Champions se viven pocas veces", añadió el internacional.

En este sentido, recordó que no es "nada fácil" estar en esta ronda de la competición y que la afición tiene que estar "muy ilusionada", sobre todo porque en 2020 jugaron ante el Leipzig en la 'F8' de Portugal por la pandemia y tampoco pudieron hacerlo en casa el año pasado ante el Chelsea por las restricciones. "Lo huelo en el ambiente, le he dicho a mi gente que hacía tiempo que no tenía esa sensación de la noche de 2014 contra el Barça y ojalá que vivamos otra noche igual", deseó.

Koke confesó que desconocía que llevaban seis partidos sin ganar en casa como locales. "Pues mañana es un gran día para romper esa racha", advirtió. "Que crean en nosotros, que cuando más difíciles están las cosas, mejor sacamos lo que tenemos dentro cada uno. Sobre todo tenemos que estar unidos, el Atlético y todos los aficionados porque la unidad va a ser clave para ganar. Hay que salir a ganar", aseveró.

"TENEMOS NUESTRO PLAN Y TRATAREMOS DE EJECUTARLO"

"Tenemos un plan y estamos dentro de ese plan. Estamos tranquilos y fuertes, hicimos un grandísimo esfuerzo en la ida y sabemos que el City maneja mucho los partidos con la posesión y atacando en espacios pequeños para hacer daño. Tenemos la cabeza centrada en ganar el partido, en nada más, que digan de fuera lo que quieran, nosotros tenemos nuestro plan y vamos a tratar de ejecutarlo en el Wanda", recalcó el centrocampista sobre el planteamiento en el Etihad Stadium

El jugador colchonero insistió en que "cada uno tiene su filosofía de juego". "A mí me encanta como juega el City y también el Atlético con esa pasión y garra. Llevamos diez u once años jugando de la misma manera y han pasado por aquí muchos jugadores que lo han dado todo para que el club esté en esta situación de ahora. Me encantan los dos estilos", zanjó el capitán.

Finalmente, preguntado por Antoine Griezmann y su actual sequía goleadora, resaltó que "es uno de los mejores del mundo" y que ya ha hecho "cosas importantes" en el Atlético. "Es un día importante para él y para todos, no sólo va a jugar él, van a estar diez tíos más, más lo que estén en el banquillo y en la grada porque necesitamos a todos juntos. Antoine está tranquilo, con ganas de hacer las cosas bien, de generar ocasiones y marcar, seguro que estará a la altura del partido que es", sentenció.