Komvida patrocina a la AD La Cabrera para impulsar el deporte y el bienestar desde el medio rural

De izda a dcha: Benigno Peinado, vicepresidente de la AD La Cabrera; Bienvenido Loeches “Pirri”, presidente de la AD La Cabrera; Beatriz Magro, CEO y cofundadora de Komvida y Fernando García, responsable de Comunicación y Marketing - KOMVIDA

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Komvida Organic Kombucha', líder en kombucha ecológica elaborada en España, ha anunciado el patrocinio de la Agrupación Deportiva La Cabrera durante las temporadas 2025-2026 y 2026-2027, "una alianza que refuerza su compromiso con la promoción del deporte, el bienestar y el impulso del medio rural".

Desde su fundación en Fregenal de la Sierra (Badajoz), 'Komvida' ha demostrado que es posible crear un proyecto innovador y sostenible desde un pequeño pueblo, generando empleo y desarrollo en la España rural. Con este patrocinio, la marca continúa extendiendo "esa filosofía de apoyo a iniciativas locales que fomentan la vida activa, el bienestar y el arraigo al territorio", apuntó en un comunicado.

"Desde 'Komvida' creemos profundamente en el poder de los proyectos locales para transformar su entorno. Nacimos en un pueblo y sabemos lo importante que es apoyar a quienes, desde el medio rural, apuestan por generar oportunidades, desarrollo y bienestar. El deporte comparte esos mismos valores, la Agrupación Deportiva La Cabrera es un claro ejemplo de ello", explica Bea Magro, cofundadora y CEO de 'Komvida'.

Por su parte, el presidente de la Agrupación Deportiva La Cabrera, Bienvenido Loeches, conocido como 'Pirri', asegura que están "muy ilusionados con este acuerdo". "Para un club humilde, de un pequeño municipio de la sierra como el nuestro y sostenido por la pasión de su gente, contar con el apoyo de 'Komvida' es algo muy especial. Sus valores son también los nuestros, y por eso llevar su nombre en nuestra camiseta es un orgullo. Afrontamos esta oportunidad con gratitud y con la ilusión de seguir creciendo juntos", celebra.

A través de este patrocinio, 'Komvida' acompañará al club en distintas acciones orientadas a impulsar el deporte de base y promover el bienestar físico y emocional entre deportistas, familias y aficionados. Con esta colaboración, la marca reafirma su propósito de inspirar un estilo de vida saludable y consciente, en equilibrio con el entorno y con los valores que la vieron nacer.

'Komvida' es la marca española referente en la elaboración y distribución de kombucha elaborada de forma artesanal, con ingredientes reales y de origen cien por cien ecológico, que contribuye al bienestar de las personas. Fundada por mujeres, impulsa el liderazgo femenino a todos los niveles y fomenta el crecimiento económico y social en la España rural.

La Agrupación Deportiva La Cabrera es un club de fútbol con una larga trayectoria en el deporte madrileño y un referente en la Sierra Norte de Madrid, comprometido con la promoción del deporte de base y la formación en valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo. Desde su fundación, ha destacado por su implicación en la vida social y deportiva del municipio y de toda la comarca, fomentando la participación y el espíritu deportivo entre niños, jóvenes y adultos.