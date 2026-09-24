Konaté deja la concentración de Francia por una lesión en la rodilla derecha

El central francés Ibrahima Konaté, en un entrenamiento con la selección. - Baptiste Autissier / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El central francés Ibrahima Konaté dejó la concentración de la selección gala por una lesión en la rodilla derecha, por lo que regresa a la disciplina del Real Madrid y fue reemplazado por el jugador del Manchester United Leny Yoro.

Según comunicó la selección francesa en sus redes sociales, Konaté sufre un "leve esguince" en la rodilla derecha que le obligó a abandonar la concentración gala, reemplazado por Leny Yoro, para este parón internacional, en el que Francia se enfrenta a Turquía, Bélgica e Italia.

Así, el central francés, que ha jugado todo con José Mourinho en el Real Madrid salvo el duelo ante el Málaga CF, es duda para el encuentro del próximo sábado 10 de octubre (21.00 horas) frente al Villarreal CF en el Santiago Bernabéu.