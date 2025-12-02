Kroos: "No ayuda al Real Madrid hablar siempre de los que estaban antes"

El exfutbolista alemán Toni Kroos, en un acto de su academia y Allianz. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

BOADILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista alemán Toni Kroos considera que lo que el Real Madrid necesita es "ganar" y no su regreso o el de un mediocentro de un perfil similar, y por esto también prefiere "que gane para que esto pare", ya que "no ayuda" al club "hablar siempre de los que estaban antes".

"Necesitan ganar. Yo no estoy disponible, tienen que buscar una manera de ganar con otro tipo de jugadores, ni es mejor ni peor, es lo que hay y tienes que ganar así", valoró el ex del conjunto merengue en el acto de presentación del acuerdo de colaboración entre la Toni Kroos Academy y la aseguradora Allianz, celebrado en el Club Las Encinas de Boadilla.

El exmediocentro defendió que el Real Madrid "tiene una plantilla para ganar todo", por lo que "hay que buscar una manera de hacerlo y no siempre hablar de los que estaban antes", porque "esto no ayuda a nadie". "Soy el primero que prefiere que gane el Real Madrid para que esto pare", dijo preguntado sobre si el conjunto blanco necesita un centrocampista como lo fue él o de un perfil parecido.

"Es importante adaptarte a los jugadores que tienes, (el trinomio Kroos-Casemiro-Modric) no es mejor que otros, es de otro tipo, o es que sea mejor o peor. Salió bien con 'Case' y Luka, y podría salir igual de bien ahora, pero de otra manera. Se trata de encontrar el camino jugando diferente", agregó.

Y es que el alemán no echa "de menos" al Real Madrid, porque la decisión de su retirada "fue la correcta en el momento correcto". "Me fui con una sonrisa y con un buen título. Salió todo bien. No tuve dudas de si era una buena decisión, fue un ciclo muy bonito", valoró.

Kroos no ve "un Madrid que se ponga nervioso" con los malos resultados, y abordó, en concreto, la situación del brasileño Vinícius Júnior y todo el ruido extradeportivo. "Vino con 17-18 años y ha sido una maravilla ver su evolución, ha sido espectacular", destacó.

"Luego entra la presión, el ambiente, y se puede manejar mejor, y creo que él lo sabe, pero hay que ver la cosa al revés, es joven todavía y le vienen muchas cosas, le aprietan, y a veces se va del partido, pero es una maravilla de chico. Ha sido bonito compartir vestuario con él, no puedo decir nada malo de 'Vini'", señaló.

Además, cree que el perfil más analítico de un entrenador y la vertiente más humana son "dos cosas importantes para tener éxito" en un club como el Real Madrid. "Una más que otra, pero no voy a decir cuál", añadió.

Finalmente, Kroos, que entrena a un prebenjamín y un alevín de su academia, afirmó que no es su "plan" entrenar en el futuro al Real Madrid o al Bayern de Múnich. "Estoy contento donde estoy. Me encanta entrenar a los chicos, no digo que nunca va a pasar, pero de momento no es mi plan. No sé qué haré en 10 años, lo real es que estoy aquí todavía", concluyó.