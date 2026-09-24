LaLiga acompañará el proyecto de transformación del Atanasio Girardot tras su acuerdo con la Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y Marc Tarradas, director general de LaLiga para Sudamérica. - LALIGA

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y la Alcaldía de Medellín presentaron el miércoles el acuerdo por el que la entidad acompañará el proyecto de transformación del Estadio Atanasio Girardot, poniendo a disposición de la ciudad su conocimiento y experiencia en el desarrollo y modernización de infraestructuras deportivas.

Según un comunicado, el acuerdo contempla el asesoramiento especializado en diferentes ámbitos tecnológicos y operativos para avanzar hacia un estadio "más moderno, seguro y conectado, adaptado a las necesidades de la ciudad y de sus aficionados", incluyendo desarrollos en conectividad, seguridad, producción de televisión, iluminación, sonido y pantallas.

En la presentación del acuerdo participaron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y Marc Tarradas, director general de LaLiga para Sudamérica, tras una semana de trabajo en la que LaLiga y las principales instituciones de Medellín avanzaron en las diferentes líneas del proyecto de modernización del estadio.

Federico Gutiérrez aseguró que el estadio "seguirá siendo 100% público". "Es un modelo que hoy le servirá a Medellín, pero lo ponemos al servicio de cualquier ciudad de Colombia, porque es una forma de avanzar en infraestructura. Vamos a utilizar los mismos mecanismos que tiene el sector privado, para que sea eficiente y bien administrado", dijo el alcalde de Medellín.

Mientras que Marc Tarradas destacó que LaLiga cuenta con "un amplio conocimiento y experiencia en el desarrollo y modernización de infraestructuras deportivas", por lo que el objetivo es "aportarlo con una visión integral que combine tecnología, seguridad, operación y experiencia de aficionado, adaptando las soluciones y aprendizajes adquiridos en otros grandes estadios a las necesidades específicas de la ciudad".

En el proyecto participan la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (APP), el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER) y la Alcaldía de Medellín, que trabajan de manera coordinada en las distintas áreas necesarias para la transformación y modernización integral del estadio.

La presentación del proyecto culmina una semana de trabajo en Medellín en la que el equipo de LaLiga mantuvo encuentros con diferentes organismos vinculados al proyecto y al desarrollo de las infraestructuras de la ciudad, entre ellos la ESU, la EDU, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER), la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (APP) y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Este trabajo cuenta con la experiencia del equipo de Infraestructuras de LaLiga, que ha participado en algunos de los principales proyectos de reforma y construcción de estadios en España, aportando al proyecto del Atanasio Girardot conocimiento técnico y experiencia acumulada en la modernización de grandes recintos deportivos.

"La colaboración entre LaLiga y Medellín supone un nuevo paso en esta apuesta y refleja la voluntad de LaLiga de seguir poniendo a disposición de las instituciones locales su experiencia y conocimiento en materia de infraestructuras deportivas, acompañando a la ciudad en las diferentes etapas del proyecto", concluyó el comunicado.