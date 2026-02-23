LaLiga y Airbnb estrenan su alianza con una experiencia junto a Iniesta para dar "visibilidad a los pueblos"

Andrés Iniesta y Fernando Morientes en el acto de Airbnb y LaLiga. - LALIGA

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y Airbnb han presentado este lunes el primer gran acuerdo de su colaboración, una experiencia única junto a Andrés Iniesta en Fuentealbilla (Albacete), el pueblo donde nació esta el exjugador del FC Barcelona, donde la leyenda del fútbol español realizará "un recorrido por la vida del pueblo" así como jugará una pachanga en las calles del municipio.

La iniciativa refleja la visión compartida de Airbnb y LaLiga para generar un impacto positivo tangible en las comunidades locales a través del fútbol, con especial atención a las zonas rurales que históricamente han sido cuna de talento, valores y pasión por este deporte.

Airbnb y LaLiga han construido también una colección de experiencias que permitirán a los aficionados descubrir los entresijos del fútbol y su conexión con la cultura local. Estas acciones forman parte de una colaboración de varias temporadas destinada a conectar el fútbol, los viajes y la comunidad, e incluye un programa concreto de desarrollo rural.

Una jornada única en Fuentealbilla que acercará a los aficionados a las raíces del fútbol. Andrés Iniesta invitará a un viajero y sus dos acompañantes a disputar una pachanga en las calles de su pueblo, Fuentealbilla. Una ocasión única para empaparse de la cultura y las tradiciones que forjaron su carácter, y descubrir los rincones de esta localidad manchega.

"Me hace muchísima ilusión abrir las puertas de mi pueblo para compartir un momento tan especial. Es volver a años atrás, a la vida de pueblo. Haremos un recorrido por el pueblo, como ir a comprar el pan o desayunar, hasta jugar una pachanga con otros chicos", comentó Andrés Iniesta. Una experiencia totalmente gratuita para tres fans en la que podrán participar a partir del 2 de marzo a través de airbnb.com/laliga -iniesta.

Por su parte, el director general de Negocio de LaLiga, Jorge de la Vega, señaló que Iniesta representa "los valores y la esencia" del fútbol que se vive desde el origen. "Queremos ofrecer a los aficionados experiencias que conecten con esa forma auténtica de sentir el fútbol y que generen impacto en la comunidad", explicó.

Por otro lado, el director general de Airbnb Marketing Services S.L para España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, destacó que el fútbol y LaLiga van a permitir "dar más visibilidad a los pueblos". "Esta experiencia celebra la riqueza cultural que comparten muchos pueblos de España y refuerza la apuesta de Airbnb para 2026 como el año del despegue del turismo rural en el país", añadió.

Además, también realizarán otras experiencias como un tour privado en casa de Fernando Morientes; un día de partido con Isabel Forner con Acceso VIP a todas las fases de una jornada en el Estadio de Mendizorroza; o una paella prepartido con Arturo Valls en Valenica.