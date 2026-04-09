LaLiga celebra su primera 'Jornada Retro' este fin de semana con una experiencia transversal

Imagen del balón Puma para la Jornada Retro de LaLiga - PUMA

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

LaLiga celebrará este fin de semana durante la jornada 31 LaLiga EA Sports y la 35 de LaLiga Hypermotion, del 10 al 13 de abril, la primera 'Jornada Retro' de su historia, una iniciativa pionera que convertirá una jornada de competición en una experiencia transversal donde el legado del fútbol español será el gran protagonista.

Integrada dentro de la campaña '42 legados, 42 formas de ganar' y bajo el concepto 'Un legado muy vivo', la jornada propone "una mirada al pasado desde el presente, conectando la historia de los clubes con nuevas audiencias y llevando el fútbol más allá de los 90 minutos".

Durante el fin de semana de competición, toda la experiencia audiovisual de LaLiga se transformará para acompañar la narrativa de la 'Jornada Retro', convirtiendo cada partido en una propuesta visual única.

Las retransmisiones incorporarán grafismos específicos inspirados en la estética de décadas pasadas, con una identidad visual completamente adaptada al concepto retro. Marcadores, transiciones, rótulos y elementos gráficos recrearán el lenguaje visual del fútbol de otras épocas, generando una experiencia inmersiva para el espectador.

Además, esta transformación se verá reforzada por otros elementos clave de la jornada, como el balón oficial diseñado especialmente para la ocasión y la ambientación general del partido, logrando una coherencia total entre lo que sucede en el terreno de juego y lo que se vive en pantalla.

"El objetivo es claro: que el aficionado no solo vea los partidos, sino que sienta que está viajando en el tiempo desde su propio hogar , viviendo el fútbol desde una perspectiva emocional y sensorial diferente. Con esta apuesta, LaLiga vuelve a situar la innovación audiovisual en el centro de su producto, reforzando su capacidad para ofrecer experiencias diferenciales y competir en un entorno global donde la narrativa visual es clave", recogió el comunicado de LaLiga.

Además, Movistar y DAZN adaptarán sus plataformas a la temática de la 'Jornada Retro', incorporando una ambientación específica y contenidos especiales centrados en la historia de LALIGA, lo que permitirá a los fans revivir los momentos más icónicos y representativo s de la competición, reforzando así su conexión emocional con los grandes hitos del pasado.

La 'Jornada Retro' tendrá también una extensión física en 'LEGENDS: The Home of Football', donde se habilitará una exposición especial con las camisetas retro de los clubes participantes. Esta muestra permitirá a aficionados y visitantes recorrer la historia del fútbol a través de sus equipaciones más icónicas, reforzando el vínculo entre memoria, identidad y cultura. La exposición estará disponible hasta el próximo 5 de mayo, consolidando la iniciativa como una experiencia que trasciende el propio fin de semana de competición.

La 'Jornada Retro' contará con la implicación de los patrocinadores de LaLiga, que se suman a esta iniciativa para amplificar su alcance y reforzar su conexión con los aficionados. Entre ellos, destaca PUMA, que ha desarrollado un balón oficial específico para la jornada, inspirado en la estética retro y diseñado para integrarse plenamente en la narrativa visual de la competición.

"Con esta iniciativa, LaLiga refuerza su posicionamiento como una competición capaz de integrar legado, innovación y cultura , consolidándose como una de las ligas más creativas y diferenciales del panorama internacional. La 'Jornada Retro' no solo celebra la historia del fútbol español, sino que demuestra que ese legado sigue más vivo que nunca", concluyó el comunicado.