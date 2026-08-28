LaLiga contribuye al bloqueo de más de 300 webs de distribución ilegal de contenidos deportivos en Argentina

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) del Departamento Judicial de San Isidro, en Buenos Aires (Argentina), ha impulsado el bloqueo de más de 300 dominios y sitios web utilizados para la distribución ilegal de contenidos audiovisuales y transmisiones deportivas en directo, una operación en la que ha colaborado LaLiga.

La investigación contó con el apoyo técnico y de inteligencia digital brindado por la Alianza contra la Piratería Audiovisual y LaLiga, que colaboraron en la identificación de dominios, plataformas y mecanismos utilizados para la distribución ilícita de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. La operativa bloqueó dominios como 'futbol libre', 'pelota libre', 'pirlotv', 'tarjetaroja' y plataformas internacionales como 'daddylive'.

La patronal española calificó de "histórica" la operación "por su alcance y dimensión". "La medida representa uno de los mayores operativos judiciales de bloqueo de páginas piratas ejecutados en Argentina y constituye un precedente relevante para la protección de los contenidos digitales frente a organizaciones que operan al margen de la ley y obtienen beneficios económicos mediante la explotación ilegal de señales audiovisuales", destacó LaLiga.

El organismo que preside Javier Tebas recalcó que a parte de la evidente vulneración de derechos audiovisuales, la piratería acarrea otros problemas de carácter social. "Miles de usuarios acceden diariamente a sitios ilegales para visualizar partidos de fútbol, películas o series sin ser plenamente conscientes de los riesgos a los que se exponen. En muchos casos, esas plataformas incorporan publicidad agresiva vinculada a apuestas online, sorteos fraudulentos, esquemas de estafa digital y otros contenidos que escapan a cualquier control regulatorio", destacó.

Así, señaló que niños y adolescentes pueden quedar expuestos a contenidos "que no cuentan con mecanismos de protección equivalentes a los exigidos a los prestadores legales de servicios audiovisuales". "A diferencia de las plataformas autorizadas, los servicios piratas carecen de sistemas verificables de protección de datos, controles parentales efectivos y estándares mínimos de seguridad para sus usuarios. Como consecuencia, quienes ingresan a estos sitios pueden convertirse en potenciales víctimas de robo de información, fraudes económicos o campañas de malware diseñadas para comprometer dispositivos y cuentas personales", manifestó.

En este sentido, insistió en que las muchas plataformas ilegales "no operan de manera aislada", sino en "estructuras organizadas que monetizan millones de visitas mediante actividades ilícitas que van desde la publicidad fraudulenta hasta la comercialización ilegal de datos y servicios digitales". "Por este motivo, las acciones promovidas por la UFEIC de San Isidro, con el respaldo técnico de la Alianza contra la Piratería Audiovisual y LaLiga, buscan no solamente proteger los derechos de los titulares de contenidos, sino también reducir el impacto de organizaciones que generan riesgos concretos para los usuarios de internet", subrayó.

"La medida adoptada en Argentina constituye así una señal contundente para el ecosistema de la piratería digital y un mensaje claro para la sociedad: acceder a contenidos mediante plataformas ilegales no es una práctica inocua. Detrás de la aparente gratuidad pueden esconderse riesgos vinculados al fraude, la cibercriminalidad y la exposición de menores de edad a entornos digitales carentes de control o supervisión", finalizó.