LaLiga EA Sports cumple cinco años de lucha contra el racismo

Archivo - Partido entre CD Leganés y el Real Betis, con camisetas de la plataforma VS Racism de LaLiga. - LALIGA - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga EA Sports celebra el quinto aniversario de su lucha contra el racismo a través de la plataforma VS Racism, ambas entidades impulsando por quinto año consecutivo esta iniciativa, que combina concienciación, prevención y denuncia utilizando el poder del fútbol como motor de cambio social, según un comunicado.

Enmarcada en la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (21 de marzo), VS Racism se ha consolidado como "una de las principales líneas de actuación de la competición y sus clubes", un proyecto que desde la temporada 2021-22 trabaja para eliminar el odio dentro y fuera de los estadios y promover "una sociedad respetuosa e inclusiva".

"Esta actuación ha consolidado a LaLiga como una referencia en la denuncia de actos racistas en el fútbol y en la sociedad", destacó el comunicado. Esta temporada, la campaña volverá a llevarse a cabo buscando un impacto social entre los aficionados del fútbol y los jugadores del videojuego EA Sports FC26.

En la nota de prensa, LaLiga resaltó que desde la puesta en marcha de la plataforma LaLiga VS en 2023, la organización y los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion han impulsado iniciativas y proyectos en los últimos ocho años para frenar las manifestaciones de odio, combinando educación en valores, campañas de sensibilización y la denuncia de cualquier incidente racista.

Así, a lo largo de sus cinco ediciones, VS Racism ha impulsado más de mil iniciativas mediante campañas creativas, acciones en los estadios y activaciones digitales que refuerzan el mensaje de inclusión y respeto, según el comunicado, como Unity VS Racism, Together VS Racism o #1voiceVSRACISM.

Además, LaLiga denuncia desde la temporada 2015-16 cualquier acto de racismo o violencia detectado dentro y fuera de los estadios ante los organismos competentes. Desde 2020, la entidad acude directamente a la vía penal en los casos tipificados como delito de odio. "Gracias a esta línea de actuación firme y sostenida, LaLiga ha logrado sentencias firmes por actos racistas, tanto dentro como fuera de los estadios, incluso en competiciones no organizadas por LaLiga", recordó la nota de prensa.

Estas resoluciones corresponden a casos de insultos y gestos racistas dirigidos a jugadores como Vinícius Júnior, Samu Chukwueze, Carlos Akapo, Aurélien Tchouaméni y Omar El Hilali, así como los hechos ocurridos durante el Clásico, con insultos racistas contra Lamine Yamal, Raphinha y Ansu Fati.

Y la estrategia de LaLiga VS Racism se completa con herramientas de prevención y detección para facilitar la implicación de los aficionados, a los que pone a disposición canales de reporte accesibles, tanto a través de la web de LaLiga VS como mediante códigos QR instalados en los estadios, desde donde pueden comunicar cualquier incidente de odio de manera anónima.

Asimismo, LaLiga combate el racismo también en el entorno digital mediante herramientas de monitorización del discurso de odio. A través de MOOD, un proyecto basado en inteligencia artificial, ha analizado la conversación en redes sociales en torno al fútbol, para ampliar este enfoque mediante FARO, una herramienta que monitoriza el discurso de odio más allá del ámbito deportivo.

Además, desde la Fundación LaLiga se desarrollan diferentes proyectos en los que "de forma transversal se combate el racismo desde una perspectiva educativa, preventiva, tecnológica y colaborativa, utilizando la visibilidad del fútbol para promover valores de respeto y tolerancia y estableciendo alianzas para maximizar su impacto social". Este esfuerzo se completa con la Oficina de Atención a Víctimas de Odio, que ofrece apoyo jurídico y psicológico a los jugadores afectados.