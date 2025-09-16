LaLiga y la Federación Española de Municipios y Provincias refuerzan su compromiso contra la intolerancia

El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y el director de Relaciones Institucionales de LaLiga, José Antonio Montero, firman un acuerdo contra la intolerancia. - FEMP

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han firmado este martes un convenio de colaboración para reforzar su compromiso contra la intolerancia, apostando por el deporte inclusivo para frenar los discursos de odio, según un comunicado.

"La prevención y lucha contra el discurso de odio, especialmente el racismo y la violencia, y las formas conexas de intolerancia en el ámbito deportivo, creando alrededor del fútbol, el deporte y la sociedad un entorno más inclusivo y libre de prejuicios", reza el primero de los ámbitos de colaboración que recoge el acuerdo entre ambas entidades, suscrito en la sede de la FEMP por el secretario general de la federación, Luis Martínez-Sicluna, y el director de Relaciones Institucionales de LaLiga, José Antonio Montero.

Según apuntó el secretario general de la FEMP, "el deporte debe ser una herramienta de integración y de protección de la diversidad". "Los gobiernos locales, titulares de la mayor parte de las instalaciones deportivas existentes en nuestro país, tienen entre sus competencias el desarrollo de políticas públicas orientadas a la promoción del deporte y la salud", destacó, antes de remarcar que la firma de este convenio marco "va a permitir que los ayuntamientos españoles asuman un papel activo en la lucha contra los discursos de odio y la discriminación".

Para Montero, la colaboración con la FEMP permitirá a LaLiga "llegar a todos los municipios y provincias españolas" para luchar "de manera unida contra el discurso de odio y por la protección de los menores". "Juntos somos imbatibles y vamos a poder hace una gran labor por la formación y la sensibilización frente a ese discurso", añadió.

El acuerdo, que completa una línea de trabajo conjunto que ambas entidades iniciaron hace más de un año, incluye la puesta en marcha de un decálogo contra el racismo para favorecer desde los gobiernos locales la erradicación de discursos de odio o discriminación en el deporte.

Contempla además la participación y desarrollo de eventos y jornadas conjuntas de sensibilización y difusión; e incluye igualmente el asesoramiento y la colaboración de la Comisión de Deportes de la FEMP para avanzar hacia un entorno deportivo libre de discriminación y racismo.