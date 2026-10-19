LaLiga Genuine Moeve anuncia el calendario de sedes y fechas para su novena temporada. - LALIGA

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga Genuine Moeve, el proyecto de inclusión social impulsado por LaLiga a través de su Fundación, dio a conocer este lunes el calendario de sedes de su novena temporada, una edición que volverá a reunir a 50 equipos y más de 1.400 jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual procedentes de toda España.

Según un comunicado, la competición mantendrá su formato itinerante y recorrerá seis ciudades a lo largo de cuatro fases, consolidándose como una iniciativa que "promueve la inclusión, la convivencia, el compañerismo y la igualdad de oportunidades a través del deporte".

La fase inaugural arrancará como viene siendo tradición en Tarragona, con el Nàstic de Tarragona como club anfitrión, del 19 al 22 de noviembre, y contará con la participación de los 50 equipos que forman parte de la competición. La inauguración será en el Nou Estadi Costa Daurada, mientras que los partidos se disputarán en el Mediterranean Sports Hub.

La segunda fase se celebrará en dos sedes, con el CD Tenerife y el CA Osasuna como anfitriones. La Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez acogerá la primera parte de esta fase los días 29, 30 y 31 de enero, mientras que Pamplona se estrenará como parada los días 5, 6 y 7 de marzo en Tajonar.

Por su parte, la tercera fase se iniciará en en la Ciudad deportiva Bahía de Cádiz, donde el Cádiz CF recibirá a la mitad de los equipos participantes los días 9, 10 y 11 de abril; mientras que el Real Sporting de Gijón acogerá la penúltima sede los días 7, 8 y 9 de mayo en la Escuela de Fútbol de Mareo.

La temporada concluirá con la fase final en Madrid, donde el Atlético de Madrid actuará como club anfitrión los días 11, 12 y 13 de junio en el Centro Deportivo Alcalá de Henares. "Será el escenario en el que se pondrá el broche a una campaña marcada por el espíritu de superación, el respeto, el compañerismo y los valores que definen a LaLiga Genuine Moeve. Supondrá la fiesta final del curso en la que se determinarán los tres campeones de 'Fair Play' y los tres campeones deportivos.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, destacó que "LaLiga Genuine Moeve es el proyecto más especial" que desarrolla la entidad, porque "representa la mejor versión" del fútbol. "Cada temporada comprobamos cómo esta competición sigue creciendo, llegando a más personas y generando un impacto positivo en los participantes, en los clubes y en las ciudades que la acogen. Estamos orgullosos de afrontar una novena edición que volverá a convertir el fútbol en un punto de encuentro para la inclusión, la convivencia y los valores", dijo.

Por su parte, José María Solana, director global de Marca de Moeve, señaló que "acompañar una temporada más" a la competición "es la mejor manera de entender" que "el futuro es mejor" cuando juegan "todos". "Cada partido de esta competición te recuerda que el deporte tiene una capacidad transformadora que va mucho más allá del resultado: jugadores y jugadoras que demuestran cada jornada que cuando incluyes a todos, el fútbol se convierte en algo mucho más grande", afirmó.

"En Moeve estamos orgullosos de dar nombre a una competición que comparte los mismos valores que nos impulsan como compañía: la integración, la superación y la convicción de que nadie debe quedarse fuera del terreno de juego", agregó.

A través de este proyecto, jugadores y jugadoras de toda España encuentran un espacio para "crecer, compartir experiencias y demostrar valores como el compañerismo, la superación, el respeto y la inclusión", destacó LaLiga, que defendió que cada encuentro de esta competición es "una oportunidad para seguir derribando barreras y visibilizar el poder transformador del deporte como herramienta de integración social".