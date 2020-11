LaLiga impulsa la película 'Intolerance is still here' para luchar por la igualdad

LaLiga impulsa el lanzamiento de la película 'Intolerance is still here' para luchar contra la desigualdad

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha impulsado 'Intolerance is still there', un cortometraje de la plataforma Héroes de Hoy ambientado en los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969, la noche en que la comunidad LGTBI+ se rebeló, coincidiendo con el Día Internacional para la Tolerancia, el 16 de noviembre.

'Héroes de hoy' es una iniciativa promovida por grandes marcas globales como LaLiga, Bankia, Iberia, Telepizza, EDP y Clínica Baviera.

El cortometraje retrata los disturbios sucedidos en el pub newyorkino Stonewall Inn en junio de 1969.

Esta revuelta consistió en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial. En la actualidad, estos hechos se recuerdan como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad LGTBI+ luchó contra un sistema que perseguía a personas por su identidad sexual.

Esta pieza denuncia además la historia de Julio Zúñiga, activista gay mexicano y futbolista de una liga LGTBI+. Zúñiga nunca estuvo en los disturbios de Stonewall ni tampoco en el rodaje de 'Intolerance is still there', ya que murió asesinado en México en 2017, víctima de un crimen de odio por su condición sexual.

Uniendo pasado y presente, el contenido de 'Intolerance is still there' se convierte en un mensaje de denuncia sobre la discriminación en la sociedad actual, especialmente en el mundo del deporte donde no es habitual ver a profesionales declarando públicamente su homosexualidad.

En 2019, 'Racism is still there' fue el primer contenido lanzado por la plataforma. En esa ocasión, el film estaba protagonizado por Jesse Owens, uno de los 18 atletas afroamericanos que compitieron en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.

La pieza mostraba sus vivencias durante su trayecto hacia el mítico Estadio Olímpico, reflejando la discriminación racial que existía en aquel momento y que ha llegado hasta la actualidad.