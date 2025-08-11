LaLiga modifica el horario del Alavés-Levante de la primera jornada

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha modificado este lunes el horario del partido de la jornada inaugural de LaLiga EA Sports que enfrenta el próximo sábado al Deportivo Alavés y el Levante UD a las 21.30 horas en lugar de la hora prevista en un inicio, las 17.00 horas, ante la previsión de altas temperaturas en la capital alavesa.

El Deportivo Alavés-Levante UD de la primera jornada de LaLiga EA Sports que se disputa el próximo sábado en el estadio de Mendizorroza no se jugará a las 17.00 horas como estaba previsto. LaLiga, ante la petición del equipo babazorro de aplazar el partido por la previsión de temperaturas de hasta 38 grados en la ciudad de Vitoria, ha modificado el horario para que el encuentro arranque a las 21.30 horas.

Además, la patronal también ha comunicado el cambio de horario del duelo de la primera jornada de LaLiga Hypermotion entre el Burgos y la Cultural y Deportivo Leonesa por el mismo motivo. Así, el duelo de El Plantío, previsto para las 19.30 horas del próximo viernes, con el que se inauguraba la competición, pasará a jugarse a las 21.30 horas, y compartirá horario con el Real Valladolid-AD Ceuta.