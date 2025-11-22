LaLiga pide a la Comisión Europea que "refuerce pronto" las medidas antipiratería

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha manifestado este sábado su deseo de que la Comisión Europea "refuerce pronto" las medidas contra la piratería deportiva y ha resaltado que las medidas voluntarias y la aplicación privada "ya no son suficientes" debido a la falta de cooperación de intermediarios tecnológicos como Cloudflare.

La petición llega tras la presentación el jueves del informe 'Recomendación sobre la lucha contra la piratería en línea de deportes y otros eventos en directo', resultado de una monitorización exhaustiva por parte de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en las que, según LaLiga, se reconoce "la ineficacia de ésta, que el fraude audiovisual online crece en la Unión Europea y que éste se concentra además en los periodos de mayor actividad deportiva".

"Ante dicha recomendación, de carácter jurídico no vinculante y publicada en 2023, la realidad demuestra que las medidas voluntarias y la aplicación privada ya no son suficientes, y que los recursos legales se han visto superados por la velocidad y la sofisticación de las redes y servicios pirata, dejando patente la necesidad de colaboración y amparo legislativo europeo que sirva como marco de actuación efectivo en todos los Estados Miembro en la lucha contra la piratería", señaló la patronal.

Según destaca LaLiga, en el informe se destaca "el grave problema estructural de falta de cooperación de intermediarios tecnológicos como hostings, CDN, proxys y servicios cloud cuando reciben notificaciones de contenido ilegal durante eventos en directo", mientras ejercen "de escudos digitales que permiten ocultar el origen del streaming ilegal y evaden medidas de bloqueos".

Precisamente, LaLiga ha denunciado durante los últimos años las actuaciones de Cloudflare, de las que advirtió en su momento a la Comisión Europea. "La propia Comisión Europea concluye que el número de incidentes comunicados relacionados con el bloqueo de contenido legítimo es muy reducido en comparación con el total de medidas de bloqueo dinámico emitidas tras la adopción de la Recomendación, y que éstas además ya incorporan garantías suficientes, avalando así la estrategia de bloqueos dinámicos implementada por LaLiga, entre otros", subrayó.

También señala que el informe analiza cómo la aplicación y uso de normas judiciales dinámicas por parte de algunos Estados miembros "dibuja un panorama heterogéneo, ya que algunos cuentan con sistemas avanzados, mientras que otros carecen de este tipo de medidas, lo que sin dudas permite un amplio margen de actuación favorable para los piratas actualmente".

Por otra parte, LaLiga recuerda que, junto con 36 grandes empresas y organizaciones del ecosistema deportivo y audiovisual, envió recientemente una carta a la Comisión Europea para "urgir sobre la necesidad de contar con medidas legislativas, vinculantes y con resultados tangibles".

En este sentido, la Comisión recoge en su informe algunas de estas reivindicaciones como: la necesidad de plazos claros de retirada de emisiones pirata; la obligatoriedad de retirada para todos los intermediarios, no solo para hostings, y con la inclusión de CDNs, reverse proxy, DNS alternativos o VPNs en el perímetro de obligaciones legales.

"LaLiga, y la gran mayoría de los actores del panorama audiovisual en Europa, esperan que pueda aprobarse pronto una nueva normativa europea que permita a todos los Estados miembros de la Comisión Europea actuar bajo un marco legal común. Esto, a juicio de LaLiga, hará más eficientes los procesos bajo la unidad de todos los actores intervinientes que sufren la lacra del fraude audiovisual", manifestó.

Por último, LaLiga resalta que su estrategia contra el fraude se tradujo en "un descenso del 60% en el índice de consumo de piratería en España durante la temporada 2024-25", gracias a diversas resoluciones judiciales obtenidas en los Juzgados de España. Así se reafirma "en su lucha contra la piratería" mientras espera "que se materialice el deseado cambio de escenario regulatorio en Europa".

"La lacra del fraude audiovisual causa entre 600-700 millones de euros en pérdidas anuales a los clubes profesionales y a toda la industria del deporte sólo en España, con la afección que ocasiona al interés general (aportaciones al CSD, RFEF, fútbol base, fútbol femenino, pérdida de impuestos, etcétera)", apuntó LaLiga, que se pone "a disposición de las autoridades" para "poder avanzar hacia una colaboración de verdad, eficaz, en tiempo real y transfronteriza que proteja el patrimonio de la industria deportiva y audiovisual en directo".