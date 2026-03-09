LaLiga y Puma presentan el nuevo balón VS Racism, diseñado por el artista SUSO33

Balón de Puma y LaLiga de VS Racism, creado por SUSO33. - LALIGA

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Puma y LaLiga presentan el nuevo balón de la campaña VS Racism, una edición especial que une fútbol, arte y compromiso social en la lucha contra el racismo dentro y fuera de los terrenos de juego, y que se usará en la jornada 29 de LaLiga EA Sports y en la jornada 31 de LaLiga Hypermotion.

Como parte de la iniciativa VS Racism, integrada en el proyecto LaLiga VS, el objetivo es "erradicar el racismo y la xenofobia en el fútbol y en la sociedad", según un comunicado. El diseño ha sido creado nuevamente por el artista urbano SUSO33, uno de los referentes del grafiti y el arte urbano en España.

Para esta edición especial, el artista incorpora en el balón un fragmento del himno oficial contra el racismo 'Hay un color que recorre el planeta', lanzado en marzo de 2024. "Hay un color que recorre el planeta, bajo tu camiseta y es el mismo de mi corazón. Yo te amaré por encima de todo, más allá del escudo, solo unidos podremos vencer", reza la letra.

Un "símbolo de unidad, igualdad y respeto" que convierte al balón en "mucho más que el centro del juego", según el comunicado. Bajo el lema 'La fuerza de todos contra el racismo', la iniciativa involucra a clubes, jugadores, aficionados y entidades sociales en un "esfuerzo colectivo para construir un entorno seguro y tolerante, libre de discriminación".

"Con este lanzamiento, Puma y LaLiga reafirman su compromiso con un fútbol más inclusivo, donde cada partido es también una oportunidad para impulsar el cambio", concluyó el comunicado.