Lamine Yamal y Fermín vuelven a entrenar con el Barça

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este lunes que los futbolistas Lamine Yamal y Fermín López han vuelto a entrenar con el grupo después de superar sus respectivas lesiones, formando parte de la primera sesión de entrenamiento del club blaugrana después de unos días de descanso por el parón de selecciones, con la ausencia de la mayoría de los jugadores internacionales.

La sesión de entrenamiento que se ha llevado a cabo en el césped del campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva ha contado con la presencia de dos futbolistas muy importantes para Hansi Flick, ya cerca de su recuperación, que ha conocido este lunes la mala noticia de la lesión del centrocampista Dani Olmo y las molestias, sin lesión, de Ferran Torres.

En el caso de Lamine Yamal ha regresado con el grupo tras recaer de sus molestias en el pubis en el partido frente al PSG y que le hicieron perderse el duelo de Liga frente al Sevilla. Mientras que Fermín sufrió una lesión muscular en el choque frente al Getafe disputado a finales del mes de septiembre y no ha estado disponible desde entonces.

Con aún muchos jugadores blaugranas con sus selecciones, Flick ha tenido que recurrir a varios jugadores del Barça Atlètic como Guillem Víctor, Hafiz Gariba, Jofre Torrents, Quim Junyent, Juan Hernández, Adrián Guerrero y Oriol Pallas, además de los porteros Eder Aller y Emilio Bernad, para completar el entrenamiento.