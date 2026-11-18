El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los barcelonistas Lamine Yamal, Hansi Flick, Joan Garcia, y los madridistas Carlos Espí y Arda Güler son los ganadores de los Premios de LALIGA 2025-26, que reconocen a los protagonistas más destacados de la pasada temporada, unos galardones que se entregarán el próximo 28 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la 17.ª edición de los BEYOND Developments Globe Soccer Awards.*

La gala, celebrada en Emiratos Árabes Unidos, reunirá a figuras del fútbol internacional y permitirá poner en valor, ante una audiencia global, la contribución de los premiados a una temporada en la que el FC Barcelona revalidó el título de LaLiga EA Sports.

El FC Barcelona no solo levantó el título de LaLiga EA Sports la pasada temporada: también domina sus premios. Lamine Yamal ha sido designado el Mejor Jugador, Hansi Flick el Mejor Entrenador y Joan Garcia se ha impuesto en la votación por la Mejor Parada, sumando tres de los cinco galardones de la temporada 2025-26.

Lamine Yamal recibirá el premio al Mejor Jugador de LaLiga EA Sports 2025-26, entregado junto a EA SPORTS. El jugador del FC Barcelona fue una de las piezas clave en la conquista del título por parte del conjunto azulgrana, tras completar la temporada con 16 goles y 12 asistencias.

El reconocimiento al Mejor Entrenador de LaLiga EA Sports 2025/26 será para Hansi Flick. El técnico alemán llevó al FC Barcelona a revalidar el campeonato con 94 puntos, consolidando el rendimiento del equipo a lo largo de la temporada.

Carlos Espí será distinguido como Mejor Jugador Sub-23 de LaLiga EA Sports 2025-26. El delantero valenciano, de 20 años, firmó una irrupción fulgurante en su temporada de debut en la máxima categoría: marcó once goles, diez de ellos en las últimas trece jornadas, que resultaron decisivos para la permanencia del Levante UD y le situaron entre los quince máximos goleadores de la competición.

El premio a la Mejor Parada de la temporada reconocerá a Joan Garcia por su intervención en el derbi ante el RCD Espanyol. García se impuso en la votación final a las candidaturas de Jan Oblak (Atlético de Madrid) y Unai Simón (Athletic Club). El catalán cerró además su primera temporada en el club con el Trofeo Zamora, tras encajar solo 21 goles.

Por su parte, Arda Güler recibirá el premio al Mejor Gol de LaLiga EA Sports 2025-26 por su tanto en la jornada 28 ante el Elche en el Bernabéu con un remate desde su propio campo. Un gol que ya había sido elegido el mejor del mes de marzo.

Los jugadores de LaLiga también figuran entre los nominados a los Globe Soccer Awards, con siete futbolistas candidatos a Mejor Jugador, entre ellos Lamine Yamal, Pau Cubarsí (FC Barcelona), Kylian Mbappé y Jude Bellingham (Real Madrid). Además, hay jugadores nominados a mejor delantero, centrocampista, defensa, portero y jugador emergente, mientras que el FC Barcelona y Hansi Flick optan a Mejor Club Masculino y Mejor Entrenador, respectivamente.

Con esta entrega, los Premios de LALIGA darán proyección internacional al rendimiento de los protagonistas y a los momentos que han marcado la temporada 2025/26.