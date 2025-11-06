Lamine Yamal y Pedri optan al Jugador de la FIFA en los premios The Best

Archivo - Raphinha, Lamine Yamal y Pedri, antes de un partido del FC Barcelona. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los futbolistas españoles Lamine Yamal y Pedri González, ambos del FC Barcelona, han sido nominados entre 11 candidatos al Jugador de la FIFA en los premios The Best y sus compatriotas Mikel Arteta, Luis Enrique Martínez y Roberto Martínez igualmente optarán al galardón en la categoría de Entrenador Masculino de la FIFA.

Según anunció este jueves el organismo rector del fútbol internacional, Lamine y Pedri lucharán en su categoría con los franceses Kylian Mbappé (Real Madrid) y Ousmane Dembélé (PSG), el marroquí Achraf Hakimi (PSG), los ingleses Harry Kane (Bayern Múnich) y Cole Palmer (Chelsea FC), los portugueses Nuno Mendes (PSG) y Vitinha (PSG), el brasileño Raphinha (FC Barcelona) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool FC).

Mientras, en la categoría de mejor portero, el español David Raya (Arsenal FC) está nominado junto al brasileño Alisson Becker (Liverpool FC), el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el italiano Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), el argentino Emiliano Martínez (Aston Villa), el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), el suizo Yann Sommer (Inter de Milán) y el polaco Wojciech Szczesny (FC Barcelona).

Mikel Arteta, técnico del Arsenal FC; Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, y Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, comparten nominación con el mexicano Javier Aguirre (seleccionador de México), el alemán Hansi Flick (FC Barcelona), el italiano Enzo Maresca (Chelsea FC) y el neerlandés Arne Slot (Liverpool FC).

Además, en el Premio a la Afición, la FIFA nominó al español Manuel Cáceres, conocido popularmente como Manolo el del Bombo y fallecido en mayo de este año. El argentino Alejo Ciganotto, hincha del Racing de Avellaneda, y los fans del Zakho SC también optarán a esta condecoración.

La votación se llevará a cabo mediante una aplicación específica desde este jueves y hasta el 28 de noviembre. "Se invita a los entrenadores y las capitanas de las selecciones femeninas de las 211 federaciones miembro de la FIFA a seleccionar a sus tres personas candidatas en las tres categorías de fútbol femenino", indicó la FIFA en su página web.

"Asimismo, los entrenadores y capitanes de las selecciones masculinas de las 211 federaciones miembro de la FIFA tienen la oportunidad a elegir a sus tres candidatos preferidos de las tres categorías de fútbol masculino", añadió el comunicado oficial.

"Los miembros de la prensa (en concreto, periodistas que cubren encuentros de fútbol masculino y femenino) y los aficionados registrados en FIFA.com también podrán emitir su voto. Cada uno de los cuatro grupos de votantes tiene el mismo peso electoral, independientemente del número de votantes que lo integren (es decir, los votos de los entrenadores, de los capitanes, de los periodistas especializados y de los aficionados representarán respectivamente un 25 % del total, independientemente del número de votantes en cada uno)", concluyó la nota de prensa.