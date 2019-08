Lampard: "Siento que fuimos el equipo más fuerte"

Publicado 15/08/2019 0:56:50 CET

El técnico del Chelsea, Frank Lampard, se mostró "orgulloso" de su equipo a pesar de la "mala suerte" de los penaltis, donde cayeron ante el Liverpool en la final de la Supercopa de Europa este miércoles, sacando pecho por un equipo con carácter y juventud.

"Siento que fuimos el equipo más fuerte, con algo de mala suerte. Mi sentimiento es de orgullo por la actuación. No me gusta perder, pero no tuvimos suerte en los penaltis", dijo en rueda de prensa.

El cuadro londinense se adelantó en la final celebrada en Estambul por medio de Giroud y fue mejor que el campeón de Europa a pesar de los zarpazos de un Liverpool que logró remontar con un doblete de Mané. "Fue una gran actuación contra un equipo construido durante varios años", afirmó.

"Vi lo que quiero de este equipo, con deseo, cómo guardamos el balón y lo movimos para superar la oposición. Cada jugador dio el máximo. El Liverpool te puede hacer daño en cualquier momento pero demostramos carácter para llegar al 2-2", añadió un Lampard que este año se hace cargo del que fuera su equipo de jugador, en medio de una sanción de la FIFA que les impidió fichar.

"Kanté es un jugador increíble. Es humilde pero es una máquina en el campo. No ha entrenado mucho y tenía el tobillo hinchado hace dos días, pero ha jugado 120 minutos y ya hemos visto hoy lo que le da al equipo. Estoy encantando de trabajar con él y nos dará grandes cosas", destacó al francés.

"En el centro del campo quiero jugadores libres, así controlamos gran parte del partido. Barkley y Mount entraron muy bien desde el banquillo. Pulisic tiene solo 20 años, me encantaron Jorginho y Emerson y el hecho de que Abraham quisiera el quinto penalti demuestra su confianza. Yo he estado ahí, he fallado penaltis. Se hará más fuerte, es parte de ser un jugar del más alto nivel", añadió.