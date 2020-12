Laporta cree que Messi dio "muestra de liderazgo" al acudir al partido ante el Eibar

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a las elecciones del FC Barcelona Joan Laporta elogió la "muestra de liderazgo" que dio este martes Leo Messi al estar en la grada del Camp Nou animando a sus compañeros en el duelo ante el Eibar, y también recalcó que no deben "bajar la guardia" en la pelea por el título liguero pese a la desventaja actual y que mantendría su confianza en Ronald Koeman si sale elegido.

"Mi lectura es que acababa de venir de un viaje largo y con un 'jet lag' impresionante y lo que hizo fue estar ahí, que seguramente es su obligación, pero para mí fue una muestra de compromiso. Quiso dar apoyo a sus compañeros y los barcelonistas. Me pareció muy buena su actitud, fue una muestra de liderazgo", expresó Laporta este miércoles tras presentar el área social de su candidatura.

El expresidente también se refirió a la entrevista emitida el pasado domingo del argentino en 'La Sexta', donde le vio "maduro, afable, familiar y que quiere al Barça" y donde "dijo que está muy centrado en esta temporada".

Además, cree que "en ningún momento" señaló que "se iba a marchar" al final de esta temporada y que espera una propuesta del ganador de las elecciones, que debe ser "competitivamente potente" para que el '10' pueda "acabar su carrera deportiva" en el conjunto blaugrana.

Por otro lado, tras el empate ante el Eibar, no quiso dar por perdida la Liga, recordando que en su primer año como presidente hicieron "una remontada histórica" y que el equipo culé "también ha vivido en momentos estelares grandes remontadas".

"Les diría a todos que no bajen la guardia y que vayan a por todas. Puede estar más o menos complicado, pero en el fútbol pueden pasar muchísimas cosas y hay que estar con espíritu ganador. Creo que tenemos jugadores para remontar esta situación y hay que tener alegría y espíritu ganador", subrayó.

En este sentido, si gana las elecciones, Laporta no sopesaría cesar a Ronald Koeman, "un grande del Barça y que merece un margen de confianza, que establecerán los resultados y el juego porque esto es ley de fútbol". "No quiero hacer manifestaciones que puedan desestabilizar y quiero animarle a que sea el primero que tome la batuta y motive a los jugadores porque en el fútbol puede pasar de todo, tenemos infinidad de ejemplos", comentó.

"Es verdad que se han perdido muchos puntos en casa y que el Atlético de Madrid lleva dos partidos menos, pero queda mucha Liga y creo que si en la Champions nos sale bien la eliminatoria ante el PSG eso nos dará fuerzas", añadió al respecto.

Por otro lado, después de el precandidato Víctor Font haya dicho este lunes que en su proyecto van Xavi Hernández y Jordy Cruyff, prefirió no opinar, aunque dejó claro que respeta esas propuestas y que sólo espera que "sean ciertas". "Lo que no haré es comentarlas porque no he venido tampoco a esta campaña a eso, estamos centrados en el programa que estamos presentando a los socios y en recoger firmas", advirtió.

Del mismo modo, el abogado consideró que "hablar" de posibles fichajes porque "desestabiliza al equipo y al cuerpo técnico". "No voy a entrar en esta historia, pero respeto a quien lo haga", zanjó, asegurando también que, pese al coronavirus, todos los precandidatos desean que las elecciones se celebren en la fecha prevista del 24 de enero.