Laporta reconoce una posible operación con CVC y no da por cerrado el patrocinio de 'Spotify'

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció que no ha dado la espalda a un acuerdo para formar parte de la operación de LaLiga con CVC a la que, junto con el Real Madrid y Athletic Club ha intentado impugnar, y conseguir 'fair play' financiero, mientras que el patrocinio de 'Spotify' está "muy avanzado" y "va por buen camino", pero no cerrado en su "totalidad".

"Estamos recuperándonos a nivel económico, pero no estamos curados y va a un ritmo más lento que la parte deportiva. Hemos podido parar una situación que nos llevaba a un escenario económico muy complicado y ahora hemos conseguido tener la credibilidad de las instituciones financieras", comentó Laporta en una entrevista a 'Barça TV' con motivo del primer aniversario de su vuelta a la presidencia.

El dirigente insistió en que necesitan "más ingresos" y "reducir los fondos propios negativos". "Es lo más nos perjudica, estamos trabajando de forma incansable para reducir el patrimonio negativo neto. La deuda está más controlada", advirtió.

En este sentido, confirmó que están "estudiando una operación como la de CVC". "Si no nos hace la propuesta que queremos porque hay un par de aspectos que no nos gustan, tenemos soluciones análogas con otras fuentes interesantes, pero la de CVC, según LaLiga, nos daría 'fair play' y eso la hace más atractiva", subrayó.

"Estoy muy satisfecho porque se ha hecho un gran esfuerzo. Prefiero trabajar en la búsqueda de ingresos que en la lucha contra el gasto, que no puede ser irracional. En algunos aspectos estamos en un 40 por ciento superior a nuestros competidores", añadió Laporta, que no escondió que deben "respetar los contratos" con los futbolistas.

Preguntado por el posible patrocinio de 'Spotify', fue claro. "El 'main sponsor' va por buen camino. No está firmado en su totalidad y tenemos que esperar, estamos acabando las conversaciones y somos optimistas", recalcó, confirmado que conllevaría el nombre del estadio y el nombre de la compañía en la camiseta del primer equipo y la de entrenamiento. "Esta opción (con 'Spotify') está muy avanzada, pero tenemos otras", zanjó.

Sobre la 'Due Diligence', el presidente del FC Barcelona apuntó que se llevó a cabo para saber "dónde" estaban y tras "10 años de un 'modus operandi' no deseable en una serie de aspectos". "Es una decisión elegante y respetuosa con lo que se ha hecho, ahora que sea la Fiscalía la que determine si hay presuntos delitos o no, que ojalá que no. Queremos que se conozca la verdad y colaboraremos con la Fiscalía en todo, pero no queremos que nos quite tiempo", puntualizó.

Laporta también habló de la Superliga y recordó que están pendientes de "una serie de acciones judiciales para defender la libre competencia en la UE y para que se vea que es viable y absolutamente legal". "La sociedad está preparada para que cuando haya una sentencia definitiva tengamos el formato de competición", indicó.

"El Barça está en este proyecto para luchar contra los clubes estado, que no siguen las normas y tienen una máquina de hacer dinero. La Superliga presenta unas normas de control para todo el mundo y la UEFA es muy laxa con estos clubes, que sospechamos que la financian y la esponsorizan y no nos ha sentado nada bien", concluyó.