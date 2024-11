Laporte regala a sus compañeros de la selección un colgante de oro y diamantes por ganar la Eurocopa

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El defensa central del Al-Nassr y de la selección española Aymeric Laporte regaló este viernes a sus compañeros en el equipo nacional un colgante de oro y diamantes en conmemoración del título de la Eurocopa conquistado este verano, porque le gusta "recordar momentos históricos".

Elaborada en oro y diamantes por una prestigiosa firma londinense, Laporte regaló a todos sus compañeros un exclusivo colgante en conmemoración del triunfo continental. España levantó el trofeo al vencer a Inglaterra en la final por 2-1 en Olímpico de Berlín, y ahora el defensa inmortaliza ese momento en forma de joya.

"La Eurocopa es de lo mejor que me ha pasado en mi carrera y me gusta recordar momentos históricos como ése, teniendo un detalle con las personas con las que lo compartí. Me hace mucha ilusión", declaró el jugador en declaraciones compartidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Somos una familia", resumió.

El defensa central sorprendió así a jugadores y cuerpo técnico durante la mañana previa al partido frente a Dinamarca en Copenhague entregando este colgante de oro y diamantes.