Lea Schüller deja el Bayern Múnich y ficha por el Manchester United hasta 2029

La delantera alemana Lea Schüller deja el Bayern de Múnich y ficha por el Manchester United - MANCHESTER UNITED

MÚNICH (ALEMANIA), 29 Dic. (dpa/EP) -

La delantera alemana Lea Schüller dejará el Bayern Múnich para convertirse en nueva jugadora del Manchester United a partir del próximo 1 de enero, según informaron este lunes ambos clubes, en una operación cuyo importe no ha sido desvelado y con contrato hasta 2029.

Schüller, de 28 años, tenía vínculo con el conjunto bávaro hasta el final de la presente temporada y pondrá fin así a una etapa iniciada en 2020, en la que ha disputado 180 partidos oficiales y ha anotado 103 goles, contribuyendo a la conquista de cuatro títulos de la Bundesliga femenina y una Copa alemana.

En los últimos meses, la atacante no había sido titular habitual ni en el Bayern ni en la selección alemana, con la que acumula 54 goles en 82 internacionalidades, circunstancia que ha acompañado su decisión de buscar un nuevo destino en la liga inglesa.

El Manchester United, que ocupa actualmente la cuarta posición del campeonato inglés, incorporará a una futbolista con amplia experiencia internacional y recorrido en competiciones europeas, con el objetivo de reforzar su proyecto tanto a nivel doméstico como continental.

En un comunicado difundido por el Bayern, Schüller reconoció que se trata de un paso complicado a nivel personal. "Es particularmente difícil dar este paso y dejar mi casa, mis amigos y mi familia", señaló la internacional alemana.

Por su parte, en declaraciones al Manchester United, la delantera subrayó su ambición deportiva y su encaje en el nuevo equipo. "Todavía tengo muchas cosas que quiero conseguir en mi carrera, y sé que el Manchester United es el club perfecto para ello. Siento que el estilo de fútbol del equipo se adaptará realmente a mi juego y espero que mis cualidades y mi experiencia puedan ayudarnos a lograr nuestros objetivos tanto en Inglaterra como en la Liga de Campeones", concluyó.