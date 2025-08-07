El Leganés habilitará una grada modular en Butarque para aumentar su número de abonados

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CD Leganés, equipo de LaLiga Hypermotion, anunció este jueves que habilitará próximamente una grada modular en su Estadio Municipal de Butarque de cara a responder a la demanda de peticiones de abonos y que "ningún aficionado se quede sin asiento".

"Dada la gran respuesta de la afición blanquiazul a la campaña de socios de esta temporada, superándose ya la cifra de 10.000 abonados (cifra histórica del club en Segunda División), el CD Leganés habilitará próximamente una grada modular en uno de los fondos", señaló el conjunto madrileño en un comunicado.

Esta grada, cuyos precios serán a partir de 195 euro, está destinada "a aumentar la oferta de abonos para conseguir superar el récord absoluto del club y que ningún aficionado se quede sin asiento" en un estadio cuyo aforo "crecerá en 1.300 espectadores, rozando los 14.500 asientos".

El Leganés apuntó que la nueva grada se instalará en coordinación con el Ayuntamiento de la localidad y LaLiga y que espera que "esté disponible tras las tres o cuatro primeras jornadas en casa". Además, recordó que con ella se retoma "un proyecto que ya se valoró durante la temporada pasada y que no se pudo ejecutar por la ausencia de título concesional".

El club 'pepinero' comunicará la fecha de recogida del abono y facilitará el acceso en otras zonas del estadio a los abonados de esta nueva grada durante los partidos previos a su inauguración. Para ello, en los próximos días recibirán un código que podrán canjear para recibir su entrada de cara a cada encuentro.