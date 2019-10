El Leganés pide repetir el partido ante el Levante por errores "muy graves"

Publicado 05/10/2019 18:26:19 CET

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Leganés va a solicitar la repetición del partido ante el Levante por errores arbitrales "muy graves" después de que se haya pitado un penalti "fuera del área" y de confirmar que el sistema de VAR no ha funcionado correctamente en el momento de señalar la pena máxima que supuso el primer gol del cuadro granota.

El Lega perdió 1-2 y sigue sin conocer la victoria tras ocho jornadas, pero en esta ocasión la derrota ha provocado que su presidenta, Victoria Pavón, compareciese ante los medios. "Han pasado cosas muy graves, nos han pitado un penalti fuera del área. Ya nos pasó hace unas jornadas igualmente", dijo con indignación la mandataria.

"Además de eso, el VAR no estaba funcionando correctamente en ese momento, nos consta. Iba y venía, no funcionaba, y no nos sentimos que hayamos competido en igualdad de condiciones al resto de equipos", denunció la presidenta del Leganés.

"Por ello vamos a solicitar, que desde el minuto del penalti, repetir ese partido. El VAR no funcionaba correctamente", repitió sobre la acción que permitió a Roger marcar el 0-1 desde los 11 metros. Sobre el problema técnico del sistema tecnológico, la Real Federación Española ni LaLiga se han dirigido al club para explicar lo sucedido.

"Oficialmente a nosotros no nos han dicho nada. Nadie se ha dirigido al club para nada. Nos han estado pitando penaltis que a los grandes no les pitarían. Son penaltitos, como digo yo. Encima, en este caso, no existne. Son fuera del área", añadió Victoria Pavón.

En cuanto a la situación deportiva, la máxima responsable del club admitió que atraviesan "un momento delicado". "Cada partido para nosotros es vital. Puedes ganar y perder, pero cuando hay tantas injusticias por supuesto que afecta. Tenemos que salir de esta todos juntos y no señalar a nadie", finalizó.