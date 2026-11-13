El Leganés resurge a costa de un irreconocible Burgos

Archivo - Álvaro Morata, en un partido con el CD Leganés. - Federico Titone / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CD Leganés ha vencido en casa este viernes por 3-1 al Burgos CF en el inicio de la jornada 14 en LaLiga Hypermotion, resultado llamativo a tenor de las dinámicas contrapuestas de ambos equipos, con los madrileños tratando de alejarse del descenso y con los burgaleses en plena lucha por posiciones del 'playoff' de ascenso.

En el Estadio Ontime Butarque, Dani Rodríguez en el 17' hizo el 1-0 de penalti, señalado por mano de Oier Luengo. Solo 10 minutos después, el propio Luengo se marcó en propia puerta desviando un centro raso de Álex Sancris. Aún en 'shock', el Burgos en el 30' encajó el 3-0 de Álex Millán, con remate a trompicones tras un contragolpe guiado por Sancris.

La respuesta visitante fue un derechazo lejano de Alberto Dadie que se estrelló en la cruceta, pero sirvió de poco e incluso se anuló un gol de Álvaro Morata por fuera de juego antes del descanso. En la segunda mitad manejaron su renta los 'pepineros', que ahora tienen 15 puntos, y no acusaron el gol postrero de Irian Ribas para un Burgos con 24 puntos.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Leganés - Burgos 3-1.

-Sábado 15.

Valladolid - Castellón 14:00.

Real Sociedad B - Sporting de Gijón 16:15.

Almería - Andorra 18:30.

Mallorca - Córdoba 18:30.

Oviedo - Girona 21:00.

-Domingo 16.

Tenerife - Ceuta 14:00.

Granada - Las Palmas 16:15.

Eibar - Cádiz 18:30.

Eldense - Sabadell 21:00.

-Lunes 17.

Albacete - Celta Fortuna 20:30.