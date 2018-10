Leo Franco: "Necesitamos tiempo, dos meses de trabajo es muy poco en una categoría nueva para todos"

Publicado 24/09/2018 19:08:07 CET

El entrenador de la SD Huesca, el argentino Leo Franco, compareció en la rueda de prensa previa al duelo de este martes ante el Atlético de Madrid (22.00 horas), uno de sus antiguos equipos como jugador, pidiendo "tiempo" ante los pobres resultados para un conjunto que lleva "solo dos meses de trabajo en una categoría nueva".

"Llevamos dos meses de trabajo en una categoría que es nueva para el club, para la ciudad, para la región, para los jugadores y para un entrenador nuevo que va aprendiendo. Dos meses de trabajo es muy poco contra un equipo que tiene un entrenador que ni me acuerdo de cuánto tiempo lleva ¿Cinco años, lleva? Sabes qué es llegar a un entrenamiento y que los jugadores sepan lo que vas a hacer. Necesitamos tiempo", declaró en rueda de prensa.

El Huesca ha empezado el año de su debut en LaLiga Santander con un empate ante el Athletic en San Mamés y tres derrotas -Barcelona, Rayo Vallecano y Real Sociedad-, y afronta este martes el choque ante los colchoneros. "Es un rival durísimo con muchísima experiencia, con un entrenador que lleva mucho tiempo trabajando y una plantilla estructurada. Será un partido de intensidad muy alta", inició.

"Tiene el entrenador -Simeone- que más intensidad y concentración pide en Europa. Seguramente no bajarán nada, ni lo mas mínimo. Tendremos que hacer un partido al máximo nivel para traer algo", advirtió Leo Franco.

Sobre una posible comparación con el entrenador rival de esta jornada, el 14 veces internacional como guardameta de Argentina explica que le parecería "una falta de respeto". "Me parecería una falta de respeto decir que me parezco al 'Cholo' con cuatro partidos que llevo. Ojalá algún día me parezca a lo que es el 'Cholo', que lleva varios años siendo elegido entre los tres mejores del mundo", dilucidó.

Para el de San Nicolás de los Arroyos, al norte de la provincia de Buenos Aires, el equipo colchonero "tiene muy pocas fisuras defensivas", pero cree que podrán tener sus opciones si están en el "máximo rendimiento grupal".

Además, el club oscense visitará por primera vez en su historia el Wanda Metropolitano, "el estadio más bonito de España y uno de los mejores de Europa", según el técnico de los azulgranas.

Leo Franco, que jugó en el Atlético de Madrid entre 2004 y 2009, prefiere no cruzar los colores en la previa de este encuentro. "Es un partido muy especial porque voy como entrenador de la SD Huesca, un club al que quiero muchísimo", afirmó tajante.

En los dos últimos encuentros, los oscenses se han quedado sin marcar, perdiendo dos viernes seguidos, en casa, ante Rayo Vallecano (0-1) y Real Sociedad (0-1). "Tenemos las ocasiones y creo que lo estamos haciendo bien. No diría que falta gol. Fueron dos partidos cerrados y parejos. Vamos haciendo un buen trabajo", justificó.

"Siempre tuvimos una línea marcada, un camino adecuado. Creemos en la planificación preparada y tenemos la fe intacta. Lo importante es creer siempre en lo que hacemos", explicó.

Sobre al esquema, restó importancia al dibujo táctico que se utiliza. "Los sistemas de juegos son muy dinámicos. La foto de un inicio de partido va variando en muchas fases. A veces se quedan descolgados unos y se defiende de otra manera", aseveró.

Tampoco dio muchas pistas sobre el once titular. "Hay muchos puestos igualadísimos y puede haber casos en los que se puedan hacer modificaciones, pero todavía nos quedan más de 24 horas en las que estamos aún pensando", declaró.

En cuanto a los nombres propios, el entrenador de 41 años habló del centrocampista Moi Gómez, un jugador "muy funcional". "Se adapta rápidamente a muchas posiciones. Es un jugador que tiene más de 100 partidos en Primera y, como otros jugadores en la plantilla, es importante", analizó.

Además, piensa que a pesar de ser un estadio tan grande, se podrá escuchar a los aficionados que se desplacen con el equipo del Alto Aragón. "Valoramos el apoyo de nuestra afición, son muchísimas personas las que van. En Bilbao se escucharon y también se pueden escuchar en el Wanda", afirmó.