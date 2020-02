Leo Messi: "En ningún momento se me ocurrió irme del Barça y ahora tampoco"

Publicado 20/02/2020 11:47:37 CET

2nd February 2020; Camp Nou, Barcelona, Catalonia, Spain; La Liga Football, Barcelona versus Levante; Lionel Messi of FC Barcelona during La Liga match between Levante at FC Barcelona at Camp Nou Stadium

"Me sentí atacado por Abidal, que ponga a los jugadores en medio de una destitución es una locura" "Hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la 'Champions'"

BARCELONA, 20 Feb.

El jugador y capitán del FC Barcelona Leo Messi ha asegurado que su intención sigue siendo seguir en el club blaugrana, pese a la cláusula que le permitiría salir gratis este verano y pese a los problemas deportivos e institucionales que atraviesa la entidad, como cuando se sintió "atacado" por el secretario técnico y excompañero Eric Abidal, mientras que advirtió que su nivel actual no les "alcanza para poder pelear" por la Champions.

"En realidad siempre tuve la decisión, no solo por esa cláusula. En muchos momentos tuve la posibilidad de salir del club, había muchos clubs interesados que estaban dispuestos a pagar hasta la cláusula pero en ningún momento se me ocurrió irme y ahora tampoco", aseguró en una entrevista en Mundo Deportivo recogida por Europa Press.

Messi hace referencia a esa cláusula en el contrato que le daría la opción de fichar por otro club sin dejar ningún dinero en las arcas del Barça. Pero, como explicó el argentino, esa opción de salir ya la tuvo antes y la descarta por completo ahora.

"Mientras el club y la gente sigan queriendo eso, por mi parte no va a haber nunca ningún problema. Esa es mi idea, seguir en este club. Quiero ganar otra 'Champions', seguir ganando Ligas y siempre aspiro a eso", se sinceró, aunque para ello precise de un "proyecto ganador".

De cara a esa 'Champions' que tanto anhela, cree que deben trabajar duro para acoplarse a la idea del nuevo técnico, Quique Setién, y mejorar mucho para levantar el título. "Si queremos optar a la 'Champions' tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la 'Champions'", apeló.

"Hay que ser más fiables, no cometer errores tontos que cometemos y venimos cometiendo durante todo el año, no cometer lo que nos pasó en Roma o Liverpool, donde nos vamos del partido y parece que desconectamos y nos pasa lo que nos pasa", explicó el '10'.

También deben mejorar en la Liga de la "irregularidad". "Tanto Real Madrid como nosotros estamos siendo muy irregulares, perdimos muchos puntos y en ese sentido creo que vamos a estar peleando hasta el final los dos y que no se terminará después del Clásico, pase lo que pase", opinó.

SE SINTIÓ "ATACADO" POR ABIDAL

En referencia al 'toque' que dio en redes al ahora secretario técnico Éric Abidal, antiguo compañero de vestuario, cuando el francés señaló que los jugadores trabajaban poco con Ernesto Valverde y dando a entender que tenían parte de culpa en su sustitución por Setién, Messi dejó claro que se sintió "atacado".

"No sé qué le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen del vestuario, como que maneja todo, que pone y quita entrenadores, trae jugadores y sobre todo de mí. Como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones. Y me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico, que ponga a los jugadores en medio de una destitución como era la del míster me pareció una locura", recalcó.

También mostró su versión del último escándalo mediático del club, el que destapó la Cadena Ser sobre el control que ejerce el club de las redes sociales y el ataque mediante una empresa que contrataron, y con quien rescindirán contrato, a gente del club, incluido él mismo.

"La verdad es que yo veo raro que pase una cosa así, pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro", subrayó el argentino.

Por otro lado, volvió a mostrar su deseo de que Neymar regrese al grupo por lo mucho que aportaba a nivel deportivo. "Es normal que la gente lo vea así por la manera en que se fue, a mí también me molestó en su momento y le intentamos convencer de que no lo hiciese. Nos aportaba mucho en la cancha, está con mucha ganas de volver, siempre se mostró arrepentido. Neymar hizo mucho por volver y pedir perdón sería el primer paso para intentar llegar", manifestó.