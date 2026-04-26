El Levante busca acercarse a la permanencia y agravar la crisis del Espanyol

Carlos Espí con el Levante UD - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD, penúltimo clasificado de LaLiga EA Sports, busca este lunes en el RCDE Stadium (21.00 horas) en el último partido de la trigésima tercera jornada una tercera victoria consecutiva que le permita acercar la permanencia, que supondría agravar la crisis de un RCD Espanyol que necesita conseguir su primer triunfo del año para no meterse en problemas.

El cuadro granota parecía prácticamente condenado a mediados de febrero, pero desde esa derrota ante el FC Barcelona ha puntuado en seis de los siete partidos siguientes -cuatro victorias, dos empates y una derrota-, ganando además al Getafe (1-0) y al Sevilla FC (2-0) en los dos más recientes.

De esta manera, con estos 14 puntos de 21, los de Luís Castro suman 32, a tres unidades de los puestos de permanencia a falta de seis jornadas para la resolución del campeonato. Sin embargo, sus mejores resultados han llegado al calor de su público, y han perdido en cuatro de sus últimas cinco visitas.

Enfrente, el Espanyol atraviesa un momento complicado, incapaz de lograr ni siquiera una victoria en los 15 encuentros que ha disputado en 2026 -diez derrotas y cinco empates-. La nefasta racha, en la que ha encajado 32 goles y ha anotado 15, le ha hecho pasar de posiciones europeas a coquetear con el descenso.

De hecho, con 38 puntos, los pericos manejan solo cuatro de renta sobre los puestos de peligro, por lo que necesitan urgentemente una reacción para no meterse en problemas. En su casa, donde solo han ganado dos de las últimas 18 unidades que se han puesto en juego, no vencen desde el pasado 7 de diciembre.

El técnico del conjunto catalán, Manolo González, tendrá la única baja del lesionado de larga duración Javi Puado, mientras que el cuadro levantinista acudirá a Barcelona sin el sancionado Iván Romero ni Unai Elgezabal, Roger Brugué y Kareem Tunde, todos ausentes por lesión.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

RCD Espanyol - Levante UD. Busquets Ferrer (C.Balear) 21.00 horas.