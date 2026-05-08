El Levante obra un milagro para creer en la salvación

Levante UD - CA Osasuna - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD remontó de manera increíble (3-2) al CA Osasuna este viernes en la jornada 35 de LaLiga EA Sports que empezó en el Ciudad de Valencia con un loco encuentro, donde reaccionó el equipo 'granota' a un 0-2 para triunfar en el 90' con Karl Etta Eyong.

Los locales, necesitados para mantener sus opciones de evitar el descenso, se vieron tocados y casi hundidos por los errores atrás y los goles de Jeremy Toljan, en propia puerta de manera inexplicable, y Ante Budimir en los primeros diez minutos. Osasuna, por su parte, se vio antes de tiempo jugando Europa la próxima campaña, pero la irrupción de Víctor García cambió el guion.

El jugador valenciano se estrenó como goleador con un doblete, el segundo con un disparo que parecía un centro y terminó siendo un golazo, para pasar los nervios a Osasuna. El equipo 'rojillo' se vio fuera de un partido que tenía controlado y su portero, Sergio Herrera, cometió otro error de bulto al salir muy lejos de sus dominios y cortar un ataque rival con la mano: roja directa.

Con un jugador más, el Levante fue poco a poco cocinando el asalto de los tres puntos, quemando naves Luis Castro hasta encerrar a su rival en su campo. Los locales siguieron colgando balones y acumulando una gran cantidad de llegadas sin acertar con el último remate, hasta que Etta Eyong, 'desaparecido' los últimos seis meses, resucitó para la causa con el 3-2 en el minuto 90.

El Ciudad de Valencia vivió una noche para el recuerdo y quizá clave, testigo de cómo su equipo resurgió casi de sus cenizas para mantenerse vivo. Un Levante que suma 36 puntos, a uno de la salvación a falta de que termine la jornada, muy apretada la zona roja con ocho equipos en tres puntos. Osasuna, con su marcha irregular en el desenlace liguero, se queda décimo con 42.