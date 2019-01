El Levante pedirá explicaciones al CTA sobre los "criterios interpretativos" para el VAR

Enrique de la Fuente/Shot for pr / DPA

13/01/2019

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD ha anunciado que pedirá al Comité Técnico de Árbitros (CTA) que explique los "criterios interpretativos" que utiliza para la aplicación del VAR, tras el penalti sufrido por los valencianos este domingo ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (1-0) por una discutida mano del centrocampista montenegrino Nikola Vukcevic.

"El Levante UD va a solicitar al Comité Técnico de Árbitros que se pronuncie sobre los criterios interpretativos que utiliza cuando aplica el VAR. En concreto quién, durante cada partido, debe aplicar la circular normativa del Comité Técnico de Árbitros y también el reglamento para saber cómo debe gestionarse una jugada como la que ha supuesto la señalización del penalti en el partido disputado esta mañana", señala el comunicado del club levantinista.

El colegiado navarro Eduardo Prieto Iglesias pitó penalti en una jugada por mano involuntaria en la que el balón dio en el brazo de Vukcevic que tenía apoyado sobre el césped. "Esta solicitud se efectúa con la única intención de que entre todos mejoremos la implantación del VAR", añade el Levante.

El entrenador de los valencianos, Paco López, ya se quejó en rueda de prensa de la decisión. "Este año ha salido la circular 4, que habla de las manos apoyadas en el suelo; si nos la leemos, creo que no se debería haber pitado penalti. Creo en esto, pero creo que hay que ser justos independientemente del color de la camiseta que tengamos cada uno", declaró.

"Tenía entendido que cuando el brazo lo tienes apoyado y no tienes intención, esas manos no son penalti. Del árbitro lo puedo entender que lo pite, pero me cuenta entender que desde el VAR haya habido esa interpretación", continuó.