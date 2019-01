Paco López: "No se debería haber pitado penalti"

Publicado 13/01/2019 14:41:08 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante UD, Paco López, ha asegurado que del penalti sufrido por su equipo y que le ha valido la derrota ante el Atlético de Madrid este domingo en el Wanda Metropolitano (1-0) "no se debería haber pitado", y ha afirmado que se debe ser "justo independientemente del color de la camiseta", además de afirmar que el colegiado no ha medido "de la misma manera" las quejas de los dos técnicos.

"Desde que empezó la temporada, con lo del VAR, he sido un auténtico defensor de los árbitros. Cuando se producen situaciones de este tipo a uno le entra la duda. Este año ha salido la circular 4, que habla de las manos apoyadas en el suelo; si nos la leemos, creo que no se debería haber pitado penalti. Creo en eso, pero creo que hay que ser justos independientemente del color de la camiseta que tengamos cada uno", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico levantinista recordó la circular publicada este curso. "Tenía entendido que cuando el brazo lo tienes apoyado y no tienes intención, esas manos no son penalti. Del árbitro lo puedo entender que lo pite, pero me cuenta entender que desde el VAR haya habido esa interpretación", expresó.

Además, el preparador de Silla, que fue amonestado por Prieto Iglesias, se mostró convencido de que el árbitro no quiso sancionar "de la misma manera" a Diego Pablo Simeone. "He hablado con el árbitro al final del partido, he recibido mi primera amonestación, no me suele pasar; le he dicho que era justa pero que no se ha medido de igual forma. Con esto tenemos que jugar, con la presión que se ejerce en este tipo de campos. Los árbitros están para que no les afecte, pero sabemos cómo es esto. Es entendible", dijo sobre el ambiente en el Wanda Metropolitano.

"No le he pedido explicaciones del penalti, he hablado sobre mi amonestación. Creo que no ha medido por el mismo rasero a los dos entrenadores en cuanto a protestas", añadió sobre el comportamiento del 'Cholo'.

Además, analizó el trabajo del equipo. "Estoy contento por el rendimiento y el esfuerzo de los jugadores; hemos tratado de tú a tú al Atlético. En la primera parte, por momentos nos han agobiado excesivamente; cuando recuperas balón, ellos ejercen una buena presión tras pérdida, ahí es donde nos hacían más daño y nos impedían salir con comodidad. Pero tampoco han tenido excesivas ocasiones claras. En las veces que llegamos, nos faltó tener claridad en esos últimos metros", subrayó.

"El segundo tiempo ha estado más abierto. A raíz del gol hemos dado un paso en cuanto a orgullo y las hemos tenido. Si hubiésemos empatado creo que no hubiese sido injusto", continuó.

Por otra último, explicó que la lesión de Chema es "un tema de rodilla", antes de hablar de cómo se ha encontrado a la plantilla. "Perder 1-0 de penati, el vestuario está triste, pero son profesionales y nos tenemos que reponer ya, porque tenemos partido el jueves", concluyó.