Levante - RC Celta: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el Estadio Ciutat de València rodará la pelota para inaugurar la jornada dominical entre dos equipos con rachas distintas. El Levante, con nueve puntos, sufrieron para eliminar 'in extremis' (3-4) al Orihuela en los 1/64 de final de la Copa del Rey MAPFRE y llevaban un mes previo algo gris, habiendo ganado (0-2) solamente en su visita al Oviedo. Mientras que el Celta encadena tres victorias consecutivas.

POSIBLES ALINEACIONES

Levante: Ryan; Toljan, Moreno, Dela, Sánchez; Álvarez, Vencedor, Arriaga, Brugué; Eyong y Koyalipou.

RC Celta: Radu; Carreira, Fernández, Starfelt, Alonso, Ristic; Moriba, Sotelo; Jutglá, Iglesias y Bryan Zaragoza.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Levante y RC Celta de la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 2 de noviembre a las 14.00 horas en el Ciutat de Valencia.

DÓNDE VER

El duelo entre los granotas y los celtiñas se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.