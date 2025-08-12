Lewandowski: "Todavía tengo mucho que ofrecer en un Barça joven y con talento"

Sobre Lamine Yamal y el Balón de Oro: "Aún tiene mucho tiempo, si no es este año, será el próximo"

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski ha asegurado en una entrevista a la BBC que, pese a ser el veterano (con 36 años) en un equipo "joven y lleno de talento" como el de Lamine Yamal, entre otros, sigue sintiéndose en plena forma y con "mucho que aportar" al equipo de Hansi Flick, que afronta su segunda campaña en en el banquillo blaugrana confiando todavía en el '9' polaco.

"Cuando veo que todavía no tengo que ir a alcanzar a los jóvenes, sino que ellos tienen que alcanzarme a mí, significa que esta próxima temporada también puede ser muy buena", afirmó Lewandowski. "Sigo aquí para dar lo mejor de mí", añadió en esa entrevista con el medio británico, recogida por Europa Press.

El goleador, que le lleva unos 18 a Lamine Yamal, explicó que se siente en constante aprendizaje con los jugadores más jóvenes. "Entendí que no puedo competir con ellos, pero puedo ayudarles y ellos también me pueden ayudar a mí. Aprendo mucho de ellos. No pensé que pasaría así", añadió.

Sobre Lamine Yamal, aseguró que ya vio su talento desde que entrenó con el primer equipo con apenas 15 años. "Fue la primera vez en mi vida que vi, tras 50 minutos, que tenía algo especial. No lo creía porque no había visto ese tipo de jugador a esa edad; pensé que era imposible con 15 años", reconoció.

"Ha tenido una temporada increíble, pero al final depende de lo que sea más importante. Él aún tiene mucho tiempo, si no es este año será el próximo. Raphinha también hizo una gran temporada. Tenemos jugadores que pueden ser favoritos para ganar este tipo de premios", comentó sobre la posibilidad de que el nuevo '10' blaugrana gane el Balón de Oro este año o el próximo.

A nivel personal, el internacional polaco también recordó cómo él mismo estuvo cerca de ganar el Balón de Oro. "Estaba en el mejor momento de mi carrera, gané todo con mi club. Lo difícil de ese caso es que hasta ahora no sé por qué no lo gané", señaló, tras ser finalista en 2021 (por detrás del ganador Leo Messi) en una temporada récord en la que marcó 41 goles en la Bundesliga con el Bayern de Múnich.

Por último, recordó sus oportunidades frustradas en la Premier League, especialmente su casi fichaje por el Manchester United en 2012: "Decidí y dije que sí. Quería unirme al Manchester United para ver a Alex Ferguson".

La posibilidad de su llegada a Old Trafford llegó cuando destacaba en el Borussia Dortmund, dos años después de que una erupción volcánica en Islandia truncara su paso al Blackburn Rovers. Sin embargo, el club alemán no quiso vender a su delantero estrella.

"No pudieron venderme porque sabían que si me quedaba podían ganar más dinero y que yo podía esperar uno o dos años más. Pero es cierto que dije sí al Manchester United", desveló Lewandowski, ahora plenamente centrado en su cuarta temporada en el FC Barcelona, club en el que ha ganado 2 Ligas, 1 Copa del Rey, 2 Supercopas y, a nivel individual, un 'Pichichi'.