Fermín López, FC Barcelona - Villarreal CF - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El líder Barça remonta con épica al Villarreal

Tres goles en diez minutos del segundo tiempo hundieron al 'Submarino' en el Camp Nou

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona remontó dos goles en contra al Villarreal (3-2), gracias a diez minutos letales en el segundo tiempo del emocionante duelo celebrado este domingo en el Spotify Camp Nou, para mantener el liderato en solitario de LaLiga EA Sports en la jornada 13. Los de Hansi Flick dieron la vuelta a un oscuro panorama con un cabezazo de Gerard Martín, una contra finalizada por Fermín López y un gol en propia puerta de Pau Navarro, del minuto 57 al 67, para sumar 36 puntos y responder al triunfo del Real Madrid (33) el sábado. El parón internacional no detuvo a un Barça que tiró de garra para impedir la alegría de un Villarreal que no carbura.

El menú no pintaba ligero para el líder y, a los siete minutos, el Barça estaba ya atragantado. El horario de la comida, el sol y sombra sobre el césped, el mucho viento, el regreso tras parón internacional y un rival peligroso, a todo eso se añadió la pegada tremenda del 'Submarino', con Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi.

El primero fusiló desde la frontal, tras un grave error de Fermín regalando el balón, y, el segundo, culminó un buen desmarque y carrera con un zapatazo arriba ante Joan Garcia. Encima, un 0-2 contra un Iñigo Pérez que ya demostró con el Rayo Vallecano que sabe jugar al Barça, y con los locales dando vueltas a los errores.

Los de Flick sufrieron para ser precisos y encontrar huecos. Lo intentó Karim Adeyemi, novedad en la izquierda, y como abriendo las aguas entre los defensas, también la buscó Lamine Yamal, provocando un penalti de Oluwaseyi del que tuvo que avisar el VAR. Sin embargo, el '10', con trabajo para que el viento no le moviese la pelota, lo falló, y del posible 2-1, el Barça añadió otro golpe anímico.

El Villarreal aguantó bien organizado, con Alberto Moleiro rozando la segunda amarilla, pero los locales acumularon llegadas. La obligación empujó a los de Flick, aunque ni Lamine, que incluso se cambió de banda, Raphinha o en varios disparos desde fuera o balones al área, no lograron recortar los blaugranas.

TRES GOLES EN 10 MINUTOS

El 'Submarino' mantuvo un nivel alto de exigencia a un Barça que empezó a forzar tarjetas a amarillas, y asomó con Fermín, pero Péter Gulácsi siguió acumulando paradas. Le faltaba ritmo al equipo culé, continuidad ofensiva, pero lo encontró de golpe, como buen líder que quiso dar un golpe en la mesa. Tras un disparo de Joao Cancelo al poste, el saque de esquina trajo el 1-2, cabezazo de Gerard Martín.

Dos minutos después, con el partido alocado, el Barça se esmeró en bajar tras una pérdida y montó la contra desde su área hasta la contraria, culminada por Fermín (2-2). Los ánimos sin duda cambiaron, el equipo amarillo quedó sumido en el bajón mientras la euforia desató a los locales. El 3-2 definitivo, en un centro de Eric García, se lo metió en propia puerta Pau Navarro.

El Barça pudo sentenciar, con Anthony Gordon o Dani Olmo desde el banquillo, pero sobre todo, y a pesar de la tensión acumulada que dejó la expulsión en el banquillo de Fermín y al final del propio Navarro, no concedió a un Villarreal que metió mucha artillería en ataque sin lograr aprovecharla. El líder, que va recuperando lesionados, respondió ante la adversidad, como antes del parón contra el Atlético, para seguir arriba, mientras el 'Submarino' se queda a cuatro puntos de la zona europea.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - VILLARREAL CF, 2. (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan García, Eric García (Koundé, min.84), Frenkie de Jong, Gerard Martín, Cancelo, Bernal (Gavi, min.91), Pedri, Lamine Yamal, Fermín (Olmo, min.68), Adeyemi (Gordon, min.68) y Raphinha.

VILLARREAL CF: Gulacsi; Freeman, Renato Veiga, Pau Navarro, Romero (Cardona, min.65); Comesaña (Pépé, min.76), Gueye, Buchanan (Ayoze, min.76), Moleiro (Maciá, min.65), Oluwaseyi y Mikautadze (Mouriño, min.86).

--GOLES:

0 - 1, min.5, Buchanan.

0 - 2, min.7, Oluwaseyi.

1 - 2, min.57, Gerard Martín.

2 - 2, min.61, Fermín.

3 - 2, min.67, Pau Navarro (propia puerta).

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas). Amonestó a Raphinha (min.77) y Bernal (min.80) por parte del Barça. Y a Gueye (min.11), Moleiro (min.32), Pau Navarro (min.47), Freeman (min.49) y Romero (min.63) en el Villarreal. Expulsó a Fermín (min.74) y Pau Navarro por segunda amarilla (min.93).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 59.034 espectadores.